Pellegrini: Spolupráca s Čínou je o rozvoji, nejde proti EÚ

Formát krajín strednej a východnej Európy a Číny (SVE 16+1) nemá slúžiť ako spôsob narúšania jednoty Európskej únie (EÚ). Ide o doplnkový formát, ktorý má povzbudiť krajiny v rozvoji. Skonštatoval to v sobotu po summite krajín SVE a Číny v Sofii slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Počas summitu boli zároveň podpísané viaceré zmluvné dokumenty.

Formát 16+1 podľa Pellegriniho nemá slúžiť ako spôsob narúšania jednoty EÚ, lídri krajín sa zhodli, že ide o doplnkový formát, ktorý má povzbudiť ostatné krajiny v rozvoji. Súčasne však podotkol, že Čína ako globálny hráč je veľmi aktívna najmä v krajinách západného Balkánu.

„Pokiaľ nebudeme aktívni my, ako Európska únia, a nedáme perspektívu krajinám západného Balkánu s jasným signálom, kedy sa môžu stať riadnymi členmi Európskej únie, tak, samozrejme, sú tam aktívne iné veľmoci, ako je Čína, Rusko alebo Turecko,“ dodal.

Premiér tiež ocenil prístup Číny otvoriť svoj trh pre výrobky zo 16 krajín Európy, ktoré sa zúčastnili na summite. To dáva podľa neho dobrý predpoklad na to, aby sa Slovensku podarilo distribuovať i kvalitné potravinárske výrobky aj na čínskom trhu. Táto téma bola predmetom aj piatkového bilaterálneho stretnutia slovenského a čínskeho premiéra.

Počas summitu boli podpísané aj viaceré zmluvné dokumenty, na ktorých sa SR zúčastnila prostredníctvom Eximbanky. Tá je súčasťou dohôd v oblasti bankovej spolupráce. Čína podľa Pellegriniho prejavila veľký záujem o financovanie rôznych projektov, predmetom rozhovorov s čínskym premiérom Li Kche-čchiangom bola aj možnosť financovania širokorozchodnej železnice.

Premiér však v tomto prípade zdôraznil, že pre Slovensko je dôležité, aby malo vo svojich rukách takú dôležitú infraštruktúru, akou širokorozchodná trať je. „Preto je možné uvažovať o spolupráci s Čínou len vo forme financovania, to znamená preúverovania alebo nejakým iným spôsobom pomoc pri financovaní,“ upozornil. Vlastníctvo by tak podľa neho malo zostať v rukách investorov, teda Slovenskej republiky, prípadne Rakúska, Ukrajiny a Ruska, ak pôjdu do projektu spoločne. Projekt má podľa predsedu vlády hodnotu 7 až 8 miliárd eur.

Zaujímavým pre čínskych investorov môže byť aj projekt vysokorýchlostnej železnice, ktorá by spájala Varšavu, Bratislavu a Budapešť, myslí si Pellegrini. Tento projekt bol avizovaný na summite v Budapešti, kde aj SR podpisom potvrdila, že krajiny V4 majú záujem o jeho realizáciu v nasledujúcich desaťročiach.