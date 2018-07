Nemecko chce obmedziť rýchlosť áut na 80 km/h na všetkých cestách

Víkendy bez áut či radikálne obmedzenie povolenej rýchlosti. A to až na 80 km/h na všetkých cestách. Aj takto chcú nemeckí ekológovia riešiť neplnenie plánu na zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2). Berlín chcel pôvodne zredukovať emisie CO2 do roku 2020 o 40 percent v porovnaní s rokom 1990. Krajina však ambiciózny cieľ, ktorý si sama stanovila, pravdepodobne nedodrží. "Je pre mňa ťažké priznať, že nesplníme ciele, ktoré sme si sami stanovili pre rok 2020,“ povedala nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová. Podľa odhadov môže byť výsledný pokles na úrovni okolo 32 percent.

Berlín sa pokúsi resty svojho pôvodného plánu dohnať v ďalších rokoch. Krajina sa podľa ministerky totiž zaviaže k cieľu znížiť do roku 2030 emisie CO2 o 50 percent v porovnaní s rokom 1990. K emisným škrtom tak bude musieť pristúpiť každý sektor, dodala ministerka. Poukázala pritom najmä na oblasť dopravy, kde sa podľa jej slov vývoj emisií od roku 1990 takmer neznížil.

V rámci Parížskej dohody o zmene podnebia si všetky signatárske krajiny stanovili cieľ, ktorý mal prispieť k obmedzeniu globálneho otepľovania na 2 stupne do konca tohto storočia. Nemecko, ktoré je európskym lídrom v automobilovom priemysle, plánuje preto vytlačiť neekologické autá z centier svojich miest. Na splnenie emisných limitov však ani to stačiť nemusí.

Za nesplneným cieľom môže byť práve neočakávaný populačný nárast a s tým spojené zvýšenie počtu motorových vozidiel. Počas vstupu do posledného desaťročia minulého tisícročia žilo v Nemecku 79,4 milióna ľudí. No koncom minulého roka mala krajina oficiálne už 82,7 milióna obyvateľov. Kým v roku 1990 tak bolo v Nemecku celkovo registrovaných približne 30 miliónov áut, aktuálne sa už v krajine nachádza 46,5 milióna registrovaných osobných automobilov. Teda o vyše polovicu viac. Okrem toho rovnako stúpol aj počet nákladných áut a autobusov.

Pomaly aj na diaľnici

Neschopnosť dosiahnuť deklarovaný cieľ kritizujú členovia nemeckej "zelenej“ strany a zástupcovia spolkov na ochranu životného prostredia. Šéf nemeckej strany Zelených Anton Hofreiter tvrdí, že pre zníženie emisií sa dalo urobiť viac a je potrebné opustiť od spaľovacích motorov a uhlia. "Špinavé uhoľné elektrárne a spaľovacie motory sú zastarané technológie, pre ktoré v modernom Nemecku nie je miesto,” povedal Hofreiter. Politickí ekológovia navrhujú prísne opatrenia na zníženie množstva emisií v ovzduší. Medzi nimi napríklad úplný zákaz používania automobilov so spaľovacími motormi počas 26 víkendov v roku. Zároveň chcú znížiť rýchlosť na 80 km/h. Rýchlostný limit by sa mal týkať aj diaľnic. Nemecké diaľnice pritom nemajú plošne stanovenú maximálne povolenú rýchlosť. Vo všeobecnosti platí len odporučená rýchlosť 130 km/h s lokálnymi rýchlostnými limitmi.

Takéto obmedzenia by sa však výrazne podpísali na plynulosti premávky na nemeckých cestách. Navyše by výrazne utrpela aj osobná doprava. Krajine by pravdepodobne hrozili dopravné kolapsy – cestujúci by buď stáli v dopravných zápach, alebo sa pokúšali využívať hromadný spôsob dopravy.

Časť verejnosti a politikov tiež vidí záchranu v elektrických automobiloch. No ich masívne rozšírenie stále neprichádza napriek dotačným programom.

Nemecké mestá navyše čoraz hlasnejšie uvažujú o vylúčení naftových vozidiel zo svojich území. Pristúpiť k tomuto kroku chcú Stuttgart alebo Mníchov. Zákazy odobril aj súd. Prvým mestom, kde platí zákaz pre staršie naftové motory, je Hamburg. Vedenie mesta vylúčilo tranzit z dvoch mestských oblastí.

Tvrdé európske limity

Emisné limity pre vozidlá so spaľovacími motormi sa ustavične sprísňujú. V roku 2021 začne v únii platiť flotilový priemer 95 gramov CO2 na jeden kilometer. To zodpovedá spotrebe 3,6 litra nafty alebo 4,1 litra benzínu na 100 kilometrov.

Európska únia pritom dbá najviac na čistotu ovzdušia v porovnaní s inými veľkými svetovými hráčmi. Rovnako aj emisné limity pre automobily sú v členských štátoch najprísnejšie. Inštitút nemeckého hospodárstva v Kolíne nad Rýnom tvrdí, že Čína za tri týždne vyprodukuje viac emisií CO2 ako všetky osobné autá v Európskej únii za jeden rok.

Emisie automobilov sa dostali do pozornosti najmä po prevalení emisného škandálu koncernu Volkswagen (VW) v septembri 2015. Nemecký koncern používal v naftových motoroch ilegálny softvér, ktorý menil správanie pohonnej jednotky počas emisných testov. Vďaka tomu pohonné jednotky plnili emisné limity, ale v reálnej premávke ich niekoľkonásobne prekračovali.

Únia pristúpila k zmene testovacej procedúry na zisťovanie emisií. Testy boli čiastočne nahradené jazdou na reálnych cestách. Od septembra tohto roku musia byť všetky nové predávané autá homologizované podľa nových testov. To spôsobuje niektorým automobilkám problémy a pozastavujú výrobu vybraných modelov.