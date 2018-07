Liberalizácia na železnici má presunúť ľudí z áut do vlakov aj ušetriť

Ako v pondelok informoval rezort dopravy, zároveň ušetrené prostriedky môžu byť následne použité na ďalšie rozširovanie ponuky vlakov verejnej dopravy, a nie na financovanie konkurenčného boja dopravcov z verejných zdrojov.

„Chceme teda na jednej strane zlepšiť kvalitu aj cenu za vlakovú dopravu na Slovensku, ale zároveň aj získať skúsenosti s procesom liberalizácie železníc, aby sa na Slovensku neopakovali chyby z iných štátov. Práve takto nastavená liberalizácia má umožniť zúčastniť sa na tejto súťaži širokému spektru dopravcov, teda aj menším, a nielen tým, ktorí už majú širokú základňu vozidiel,“ uviedol odbor komunikácie ministerstva dopravy.

V budúcom roku plánuje rezort dopravy vyhlásiť tendre na prevádzku osobnej železničnej dopravy na regionálnych tratiach Žilina – Rajec (21 kilometrov), Košice – Moldava nad Bodvou (31 km) a Bratislava – Dunajská Streda – Komárno (100 km). Prepravu na prvých dvoch tratiach zabezpečuje štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) a na tretej súkromný prepravca RegioJet, a. s.

„Pôjde o historicky prvé tendre na prevádzku verejnej osobnej dopravy, nakoľko aj trať Bratislava – Komárno bola v minulosti zadaná priamo. Skúsenosti z týchto súťaží štát využije pri rozhodnutí o ďalšom postupe liberalizácie, ktorej cieľom má byť kvalitná a dostupná doprava, ktorá bude pre štát výhodná,“ poznamenalo ministerstvo dopravy. „Do doby, kým bude možné vyhodnotiť skúsenosti z liberalizácie prvých liniek, štát využije možnosti európskej legislatívy a na zostávajúce trate si objedná verejnú osobnú dopravu priamym zadaním,“ priblížil rezort dopravy. Zmluvy so štátom na osobnú dopravu vo verejnom záujme uplynú ZSSK a RegioJetu koncom roka 2020.

Koordinovať dotovanú vlakovú a autobusovú dopravu má podľa záväzku vládnej koalície dopravná autorita. „Cieľom nie je zriadenie ďalšieho úradu, ale chceme zlepšiť fungovanie objednávania výkonov vo verejnom záujme,“ uviedlo ministerstvo dopravy s tým, že je potrebná úzka spolupráca najmä so samosprávnymi krajmi. „Aj preto sa na ministerstve konalo veľké stretnutie za účasti všetkých županov alebo nimi poverených odborníkov, ktorí sa zhodli na potrebe harmonizácie dopravy a dohodli sa na spolupráci na tomto projekte,“ dodal rezort dopravy.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v pondelok vyzvala ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka (Most-Híd), aby predložil plán rozvoja osobnej dopravy vo verejnom záujme pred vyhlásením súťaží na jednotlivé železničné linky. Reagovala tak na zámer vyhlásiť tender na prevádzku vlakov na trati Bratislava – Komárno. „Vítame aktivitu ministra dopravy, avšak považujeme ju za nesystémovú, lebo do dnešného dňa nebol ministerstvom dopravy predstavený koncept ako chce dotovať dopravu vo verejnom záujme po roku 2020,“ uviedol poslanec Národnej rady SR a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan. Liberalizovať železničné linky predtým, ako bude jasný ich ďalší spôsob objednávania, je podľa neho krajne nezodpovedné.

Súčasná koalícia sa v roku 2016 zaviazala vytvoriť dopravnú autoritu, ktorá bude objednávať osobnú železničnú a autobusovú dopravu vo verejnom záujme. V súčasnosti objednáva osobnú železničnú dopravu ministerstvo dopravy, prímestskú autobusovú dopravu samosprávne kraje a mestskú hromadnú dopravu mestá. „Blíži sa rok 2020, avšak ministerstvo do dnešného dňa nepredstavilo žiadne konkrétne návrhy,“ upozornil poslanec Ivan. „Nevieme, ako by takáto autorita mala fungovať, aké by mala mať kompetencie, aké legislatívne zmeny to prinesie a aké bude stanovisko vyšších územných celkov, ktorým by v takomto prípade bola odobratá kompetencia objednávať si regionálne autobusy,“ dodal Ivan. Celú situáciu vníma ako premárnené dva roky na nájdenie poctivého a systémového riešenia rozvoja verejnej dopravy.