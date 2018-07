Trúfnu si europoslanci na jeseň na Google?

Zatočiť so ziskami on-line gigantov zo šírenia autorského obsahu by mala smernica o copyrighte – teda o autorských právach. Ak by smernica prešla, veľké internetové spoločnosti ako Google či Facebook by nemohli obsah šíriť bez adekvátnej platby autorom či umelcom. Od poslancov európskeho parlamentu však minulý týždeň zelenú nedostala. Cez hlasovanie europarlamentu sa neposunula do trojstranného rokovania medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi.

O návrhu chcú európski poslanci opäť rokovať druhý septembrový týždeň a využiť aj pozmeňovacie návrhy. Je otázne, v akej podobe sa smernica o autorských právach dostane do ďalšieho legislatívneho procesu. A či nepríde k jej ďalšiemu okresaniu.

O novej úprave autorských práv sa diskutuje už od roku 2016. V júni tohto roka prešiel Výborom pre právne záležitosti Európskeho parlamentu kompromisný návrh spravodajcu nemeckého europoslanca Axela Vossa. Návrh z jeho dielne zohľadňuje zásady slobody na internete. Nové obmedzenia šírenia obsahu by tak nemali ohroziť napríklad fungovanie internetových encyklopédií nekomerčného charakteru. Tie sú totiž z novej úpravy vyňaté. Práve cenzúrou Wikipédie hrozili kritici novej legislatívy. Tento návrh však europoslanci neodobrili.

Nemecký europoslanec Voss vyjadril po negatívnom hlasovaní poľutovanie nad tým, že smernica nepokračuje ďalej. "V súčasnosti existuje extrémna nerovnováha v celom systéme autorských práv, na platformách sa všetko načítava, no neexistuje odmena pre príslušného autora,“ povedal Voss. Práve preto treba podľa neho autorské práva prispôsobiť digitálnemu prostrediu.

Poslancov pred hlasovaním zaplavili otvorené listy z oboch táborov. Výzvu na schválenie smernice zaslala do europarlamentu aj slovenská Asociácia vydavateľov tlače. "Návrh smernice obsahuje vyrovnaný pomer práv jednotlivých subjektov na trhu. Umožňuje, aby všetky firmy aj jednotlivci, ktorí sú zapojení do kreatívneho odvetvia, mali právo získať zodpovedajúce príjmy,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka asociácie Eva Pauliaková. V súčasnosti totiž práve komerčné využívanie autorského obsahu vedie ku generovaniu príjmov bez zodpovedajúcej odmeny samotným autorom, dodáva. Vyriešiť by to mala práve táto smernica.

Otvorený list na podporu autorskej smernice zaslal europoslancom napríklad Paul McCartney. Upozornil v ňom na to, že hudba a kultúra nevznikajú len tak a je za nimi práca mnohých ľudí. "No dnes niektoré užívateľské obsahové platformy odmietajú kompenzovať umelcov a tvorcov hudby férovo za ich prácu, kým ju využívajú pre svoj vlastný profit,“ napísal McCartney. Novú smernicu podporilo dokopy viac ako tisíc umelcov, medzi nimi aj Placido Domingo, James Blunt či Viedenská filharmónia.

Proti smernici sa postavilo 145 organizácií, ktoré volajú po diskusii predtým, ako sa smernica dostane do ďalšieho rokovania. Medzi nimi sú hlavne startupy či inovatívne firmy z IT prostredia. Proti sa postavilo aj ďalších vyše dvesto osobností akademického aj internetového sve­ta.

Nová smernica sa nepozdáva ani on-line gigantom. „Vždy sme verili, že existuje lepšia cesta ako táto,“ hovorí PR manažérka spoločnosti Google pre Českú republiku a Slovensko Alžbeta Houzarová. Kľúč k úspešným, rozmanitým a udržateľným spravodajským a kreatívnym odvetviam v EÚ tkvie podľa nej v inováciách a partnerstvách.

Proti upravenému návrhu smernice o copyrighte hlasovalo 318 europoslancov, za bolo 278 z nich. Proti hlasovalo aj päť poslancov zo Slovenska.