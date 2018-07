Mochovce majú spustiť o rok

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce, ktorý je dostavaný na 97 percent, uvedený do prevádzky by mal byť koncom tohto roka. Štvrtý blok by mali dokončiť rok na to.

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce, ktorý je dostavaný na 97 percent, uvedený do prevádzky by mal byť koncom tohto roka. Štvrtý blok by mali dokončiť rok na to. Autor: Robert Hüttner , Pravda

Tretí a štvrtý blok by mali byť dostavané načas. Povedal to v utorok po kontrolnom dni v jadrovej elektrárni Mochovce premiér Peter Pellegrini.

„Nielen ako tretinový akcionár, ale aj ako vláda, budeme striktne sledovať, čo sa tu deje a akonáhle by sa dialo niečo, čo sa odkláňa od harmonogramov, bude musieť vláda do toho zasiahnuť,“ povedal Pellegrini. Na ďalšiu kontrolu sa chystá na jeseň. Dodržaný by mal byť aj rozpočet dostavby z marca minulého roka vo výške 5,4 miliardy eur. Pôvodne mala investícia vyjsť na 2,8 miliardy eur.

Taliansky Enel zároveň poskytne na dostavbu akcionársku pôžičku 700 miliónov z vlastných zdrojov. Vláda o nej bude rozhodovať zajtra.

Podľa Slovenských elektrární, ktoré dostavujú mochovecké jadrové bloky, je v tejto chvíli stále platný harmonogram a rozpočet schválený valným zhromaždením v marci 2017. „Sme si plne vedomí termínov,“ povedal generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček. Túto nedeľu má podľa neho začať studená hydroskúška tretieho bloku.

Premiér sa rozhodol skontrolovať práce na dostavbe po tom, čo sa množili pochybnosti o dodržaní posledného dohodnutého termínu ukončenia výstavby 3. a 4. bloku Mochoviec. O možnom meškaní hovoril Pellegrini na Európskom jadrovom fóre začiatkom júna tohto roka.

Otázky okolo termínu dostavby sa objavili po tom, čo spoločnosť Strabag zastavila práce. "Rokujeme, nie je to tak, že by boli zastavené platby. Bol spor o ich dodávke, nebolo to spôsobené našou schopnosťou splácať záväzky,“ povedal Strýček. Po úvere od talianskeho akcionára bude podľa neho celý projekt zafinancovaný.

Podľa posledných zverejnených údajov je tretí jadrový blok dostavaný na 97 %. Koncom januára sa pritom jeho dokončenosť pohybovala na úrovni 96,2 %. Štvrtý mochovecký blok bol ku koncu marca dokončený na 85,1 %. Tretí blok v Mochovciach by sa mal teda podľa plánov uviesť do prevádzky ku koncu tohto roka. Štvrtý blok by mali dokončiť o rok neskôr.

Po začatí dostavby Mochoviec sa hovorilo o rokoch dostavby 2012, respektíve 2013. Okrem termínov sa viackrát menil aj rozpočet dostavby jadrových blokov. Najnovší rozpočet na dostavbu je vo výške 5,4 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur.