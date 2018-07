Investičné projekty z vlaňajška môžu vytvoriť deväťtisíc pracovných miest

Realizácia investičných projektov uzavretých v minulom roku má potenciál vytvoriť takmer 9000 nových pracovných miest. Uvádza to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v informácii o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti SR do roku 2020. Rezort materiál predkladá v stredu na rokovanie vlády.

Slovensko si v rámci národného cieľa stratégie Európa 2020 stanovilo dosiahnuť do roku 2020 mieru zamestnanosti na úrovni 72 %.

„Podľa údajov Eurostatu v roku 2017 bola priemerná úroveň miery zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov v SR na úrovni 71,1 %, pričom intenzita zvyšovania jej úrovne v porovnaní s rokom 2013 bola výraznejšia, ako bol priemer za EÚ 28,“ konštatuje rezort práce s tým, že Slovensko je na dobrej ceste k splneniu tohto cieľa. SR má zároveň za cieľ aj znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti do roku 2020 pod 3 %. Ministerstvo práce na základe očakávaného vývoja na trhu práce predpokladá, že aj tento cieľ by mohol byť splnený.

V rámci podpory tvorby pracovných miest bol najvyužívanejší príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Prostredníctvom neho bolo vlani podporených 3614 znevýhodnených uchádzačov a vyčerpané finančné prostriedky predstavovali 12,45 milióna eur. Využívaným príspevkom podľa MPSVR bol aj príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, ktorým bolo v minulom roku podporených 1986 uchádzačov do 29 rokov. Vyčerpaných bolo 9,97 milióna eur. Financie boli vynaložené aj na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím. Podporených bolo 11.180 osôb celkovou sumou viac ako 34 miliónov eur.

Pracovné miesta by mali vytvoriť aj investičné projekty. „V priebehu roka 2017 bolo uzavretých 33 investičných projektov, ktorých realizácia má potenciál vytvoriť takmer 9000 nových priamych pracovných miest, a sumárna výška investícií by mala dosiahnuť 492 miliónov eur,“ uviedlo ministerstvo. Podľa neho sa zároveň vlani začal vo zvýšenej miere prejavovať multiplikačný efekt príchodu novej automobilky Jaguar Land Rover. Zhruba 800 pracovných miest by mohlo byť vytvorených aj v rámci piatich investičných projektov v Košickom a Prešovskom kraji, ktoré v minulom roku ukončila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Projekty majú hodnotu približne 105 miliónov eur.

K plneniu národnej stratégie zamestnanosti prispeli podľa ministerstva práce najmä národné projekty v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Podporu tvorby pracovných miest však sekundárne podporili aj iné aktivity.

„V súvislosti so zavedenou odvodovou odpočítateľnou položkou (OOP) sa odhaduje, že v roku 2017 si ju uplatňovala na mesačnej báze približne tretina zamestnancov (odhad 2016 bol na úrovni 21 % zamestnancov) s nárokom na OOP a zvyšnej časti zamestnancov bude uplatnená v ročnom zúčtovaní,“ konštatuje rezort práce, podľa ktorého mali podporiť trh práce aj opatrenia v hospodárskej, energetickej, poľnohospodárskej politike alebo ochrane životného prostredia.