S finančnou správou už elektronicky komunikuje vyše 535 tisíc daňovníkov

Výrazný rast počtu elektronicky komunikujúcich daňových subjektov s finančnou správou súvisí s rozširovaním povinnej elektronickej komunikácie. Od 1. januára tohto roku totiž musia s finančnou správou komunikovať elektronicky už všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri SR a od 1. júla aj všetky fyzické osoby podnikatelia.

Počet elektronicky komunikujúcich klientov finančnej správy by tak mal naďalej výrazne stúpať. Najneskôr do konca marca 2019 by totiž podľa zákona malo elektronickú komunikáciu s daniarmi nadviazať ďalších približne 200 tis. daňovníkov. V praxi sa elektronická komunikácia s finančnou správou týka povinne elektronicky komunikujúcich až od momentu, keď budú potrebovať podať finančnej správe akýkoľvek dokument, a to bude najneskôr v marci 2019 daňové priznanie k dani z príjmu za predchádzajúci rok.