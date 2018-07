USA v obchodnej vojne s Čínou pritvrdili, ohlásili ďalšie clá za 200 miliárd USD

Zavedenie desaťpercentných ciel na import čínskych produktov, ktorých ročný dovoz do USA dosahuje podľa agentúry Reuters hodnotu 200 miliárd dolárov, je ďalšou etapou obchodného sporu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.

Tentoraz budú mať nové clá zrejme priamy vplyv na amerických spotrebiteľov, pretože sa budú týkať aj bežného tovaru, ako sú kabelky alebo digitálne fotoaparáty, uviedla agentúra Bloomberg.

Zástupca čínskeho ministerstva obchodu Li Čcheng-kang v prvej reakcii na jednom fóre v Pekingu povedal, že navrhované clá zvyšujú obchodné napätie, narušujú systém Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a poškodzujú globalizáciu. Globálne investičné prostredie zažíva svoju „najčiernejšiu hodinu“, uviedol Li podľa Reuters.

Washington začal v piatok uplatňovať clo vo výške 25 percent na import čínskeho tovaru v hodnote 34 miliárd dolárov ročne. Peking okamžite reagoval protiopatreniam v rovnakom rozsahu a obvinil USA zo začatia najväčšej obchodnej vojny. Americký prezident Donald Trump už skôr pohrozil, že v prípade odvetných krokov Číny je pripravený zaviesť ďalšie clá.

Zavádzanie ciel je súčasťou protekcionizmu šéfa Bieleho domu. Podľa neho majú clá ukončiť „nekalé prevody amerických technológií a duševného vlastníctva do Číny“ a chrániť americké pracovné miesta.

Clá na čínsky dovoz vo výške 200 miliárd dolárov postihnú podľa agentúry DPA asi polovicu akéhokoľvek vývozu z Číny do USA. Washington teraz poskytol dva mesiace na verejné konzultácie a až potom zverejní konečný zoznam produktov podliehajúcich navrhnutým clám.

Predbežný zoznam na Úrade obchodného splnomocnenca USA má asi 200 strán. Sú na ňom rôzne tovary, od štetiek na holenie po mrazené chobotnice, chemické látky, matrace, svietidlá, nábytok, športové potreby a starožitnosti staré viac ako 100 rokov. Nie sú v ňom ale napríklad mobilné telefóny.

Agentúra Bloomberg pripomenula, že čínsky minister obchodu už skôr vyhlásil, že ak USA podobný zoznam zverejnia, prijme Čína „vyčerpávajúce kvantitatívne a kvalitatívne opatrenia“. Bloomberg ale podotkol, že Čína teraz nemôže na americký krok odpovedať rovnakou mierou, lebo americký dovoz do Číny vlani dosiahol iba 116 miliárd dolárov.

Americký národný zväz maloobchodu NRF, ktorý je najvplyvnejším obchodným združením vo Washingtone, označil notifikovaný krok za „ľahkovážnu stratégiu, ktorá sa USA vráti, čo poškodí americké rodiny a pracovníkov“. Nové clá ako ľahkomyselné kritizoval aj republikánsky predseda finančného výboru Senátu Orrin Hatch.

„Prezident porušil svoj sľub, že (clá)‚maximálne zabolia Čínu a minimálne zabolia spotrebiteľov‘. Najviac potrestané budú americké rodiny,“ uviedla Hun Quachová, zástupkyňa združenia vedúcich predstaviteľov maloobchodu RILA.

O ďalších clách na čínsky tovar za 16 miliárd dolárov sa má rozhodnúť 13. júla, účinnosť by potom nadobudli začiatkom augusta. Celkovo by sa clá mohli dotknúť tovaru v objeme 550 miliárd dolárov, čo je viac, než bol celkový minuloročný čínsky dovoz do USA. V roku 2017 Čína do Spojených štátov doviezla tovar za 506 miliárd USD.