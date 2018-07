Pozor na podvodníkov s pôžičkami

Pôžičku inzerovala pani Renata Klimašauskienė, ktorá ma na sociálnej sieti vlastný profil. Okrem fotografie uhladenej staršej panej na ňom však nič viac nenájdete. „Ahoj. Využívam túto príležitosť na správu o novinkách. Sme kresťanská organizácia, ktorá poskytuje pôžičky všetkým na svete. Poskytujeme úvery od 2¤000 do 4¤000¤000 eur. Maximálna doba splácania je 15 rokov. Úroková sadzba je 2 % ročne. Pre viac informácií o dostupnosti úverov kontaktujte nás,“ napísala v inzeráte.

Keď sme na ponuku zareagovali, vzápätí prišla odpoveď. „Vitajte. Dostal som správu o vašej žiadosti o úver. S radosťou počítajem medzi mojimi klientmi Môžem ti dať pôžičku,“ písalo sa doslova v odpovedi, pričom vykazovala chyby a nedostatky v slovenčine. Údajná pani Klimašauskienė predostrela podrobnosti úveru a bolo treba vyplniť údaje o výške úveru, čase splácania, údaje o mesačnom príjme a tiež meno, dátum a miesto narodenia, krajinu, povolanie alebo druh podnikania, adresu a telefón, teda samé citlivé osobné údaje. Spotrebné úvery v bankách mávajú maximálnu dĺžku splácania 96 mesiacov, čiže 8 rokov, úrokové sadzby sa pohybujú od 5,9 percenta.

NBS varuje pred podvodníkmi

Denník Pravda sa s informáciou o pravdepodobnom podvode obrátil na Národnú banku Slovenska (NBS). „Národná banka Slovenska sa už v minulosti zaoberala elektronickými ponukami úverov, prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych sietí, kde nie je možné identifikovať poskytovateľa.

Poskytovateľ spravidla žiada vopred od klienta osobné údaje a v mnohých prípadoch aj scany identifikačných dokumentov, ako sú občiansky preukaz, pas a podobne. Často je na prvý pohľad zrejmé, že ponuka je preložená do slovenčiny cez automatický prekladač a predpokladáme, že ide o zahraničnú osobu,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie NBS Jana Kováčová. „V prípade, že NBS nadobudne dôvodné podozrenie, že takáto neznáma osoba mohla spáchať trestný čin, ktorý na základe nami dostupných informácií nevie vyhodnotiť, postúpi predmetný prípad na prešetrenie polícii,“ povedala hovorkyňa.

NBS vo svojich informačných materiáloch upozorňuje, že neodporúča, aby si spotrebiteľ zobral úver od subjektu, ktorý nemá povolenie od NBS. Súčasne varuje pred rizikami anonymných e-mailov a ponúk prostredníctvom sociálnych sietí. „V tomto konkrétnom prípade máme za to, že môže ísť o podvodné konanie za účelom získania osobných údajov, prípadne vylákania finančných prostriedkov od záujemcov o úver,“ myslí si Kováčová.

Vylákajú poplatok a sú nedostupní

Ľudia, ktorí v minulosti na podobné ponuky reagovali, boli vyzvaní, aby najprv uhradili poplatok, napríklad v sume 75 eur. Odborníci pritom upozorňujú, že seriózny poskytovateľ nikdy nežiada poplatky vopred. Neznamená to, že by sa s poskytnutím úveru žiadne poplatky nespájali, no poskytovatelia si ich zvyknú pripočítať do celkovej odplaty, teda premietnu sa do úrokov a prípadných ďalších poplatkov, ktoré sa však účtujú až po poskytnutí úveru. Podvodníci sa väčšinou odvolávajú na registračný poplatok, poplatok za schválenie či vybavenie a podobne. Hneď, ako vymámia peniaze, sú nedostupní, nedá sa im dovolať a neodpovedajú na maily.

„Polícia sa zaoberá všetkými informáciami, z ktorých vyplýva možné podozrenie z trestného činu. Každý prípad je potrebné skúmať individuálne. Či došlo takýmto konaním k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu a určiť jeho kvalifikáciu je možné až postupom podľa Trestného poriadku. Polícia zároveň odporúča verejnosti na uvedené ponuky nereagovať,“ uviedol pre Pravdu hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. Dodal tiež, že pokiaľ má občan podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, prípadne priestupok, môže túto skutočnosť s uvedením čo najpresnejších informácií oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo prokuratúre.