Ministri Sólymos a Érsek skontrolovali práce na stavbe diaľnice D4 pri Jaroveckom ramene

Dôvodom kontroly boli podozrenia z porušovania platných environmentálnych predpisov v súvislosti s dodávkami použitého stavebného materiálu v rámci realizácie projektu PPP na D4 a rýchlostnej ceste R7. Koncesionár projektu spoločnosť Zero Bypass Limited (na čele so španielskou spoločnosťou Cintra) tvrdí, že použité materiály majú certifikáty kvality.

„Slovenská inšpekcia životného prostredia kontroluje stavbu a bolo aj podanie na políciu,“ informoval na stavbe minister životného prostredia Sólymos. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave potvrdilo, že prebieha vyšetrovanie možného trestného činu environmentálneho charakteru. „Čaká sa na rôzne analýzy expertov a potom sa uvidí ako ďalej. Budem trvať na tom, aby sme priebežne kontrolovali, a keď sa pochybnosti potvrdia, tak budem za to, aby sme použili maximálnu pokutu,“ povedal minister životného prostredia s tým, že treba predísť možným škodám na prírode v chránenom území.

Inšpektori životného prostredia vykonali viaceré kontroly v teréne a preverujú povinnú dokumentáciu. Pri jednom z kontrolovaných dodávateľov sa už zaoberajú podozrením, že predložená dokumentácia je v rozpore s informáciami, ktoré inšpektori získali pri obhliadke v uvedenom zariadení. „Obchvaty sú nevyhnutné, ak chceme zlepšovať kvalitu ovzdušia v našich mestách. Na druhej strane to nie je žiaden dôvod, aby sme tolerovali akékoľvek podozrenia z porušovania pravidiel.,“ upozornil Sólymos.

Koncesionár projektu D4/R7 potvrdil, že materiály používané na výstavbu bratislavského obchvatu majú platné certifikáty kvality, zohľadňujúce všetky príslušné normy pre jeho použitie. „Vhodnosť všetkých stavebných materiálov používaných na výstavbu je pravidelne kontrolovaná nezávislými certifikovanými laboratóriami pre vylúčenie akéhokoľvek ohrozenia životného prostredia,“ vyhlásil zástupca koncesionára Michal Lešňovský. „Chceme zdôrazniť, že výsledky chemických testov nepreukázali žiadne prekročenie platných zákonných limitov pre použitie týchto materiálov, a to aj v prípade Jaroveckého ramena,“ dodal. Pri Jaroveckom ramene momentálne prebieha výstavba dunajského súmostia ako súčasti úseku D4 vedúceho cez chránené územie európskeho významu.

Ministerstvo dopravy a výstavby opakovane vyzvalo stavebný dozor, aby detailne sledoval výstavbu a dodržiavanie všetkých stavebných aj environmentálnych postupov. Rezort dopravy tvrdí, že efektívna kontrola takýchto veľkých projektov je možná len pri intenzívnej spolupráci s ministerstvom životného prostredia. „Dôležité je, aby boli dodržané všetky normy. Koncesionár má právo na zmeny, ale musí dodržať normy, čo sledujeme na ministerstve dopravy. Veríme, že stavba bude môcť pokračovať v tomto tempe,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Stavba D4 a R7 by mala byť ukončená na jeseň 2020, ale dodržanie termínu je otázne vzhľadom na doterajšie meškanie prác. Minister dopravy nie je spokojný, hoci práce sa podľa neho zintenzívnili. „Máme jeden míľnik na ukončenie stavby, čo nie je dobré. Nabudúce sa toho musíme vyvarovať. Neustále riešime problémy vzhľadom na kompenzácie,“ uviedol Érsek. Dodal, že dokončenie stavby by mohlo meškať niekoľko mesiacov najmä na D4, kde bude aj nový most cez Dunaj. „Jednoduchšia cesta je R7, ktorá je na rovine,“ podotkol Érsek s tým, že je za dokončenie projektu v plánovanej kvalite a neuvažuje o rozviazaní kontraktu s koncesionárom.