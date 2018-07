Trump rozohral veľkú ropnú hru

Ropa aktuálne stojí na londýnskej burze vyše 73 dolárov za barel, kým pred rokom to bolo 48 dolárov.

Ropa zdražela aj z dôvodu protekcionistických opatrení Trumpa proti Číne, EÚ, ale aj Kanade. Trump zvýšil dovozné clá na oceľ, po čom nasledovala odveta v podobe ciel na americké potraviny, plodiny či motocykle. Colná vojna zneisťuje svetový obchod a výsledkom je predpoveď nižšieho dopytu po rope. Trump tiež vypovedal dohodu s Iránom a hrozí sankciami všetkým, ktorí s Iránom obchodujú. Iránska ropa bude na trhu chýbať, čo cenu tlačí hore. Aby nevyletela príliš a rast cien nebol vo vzťahu k dopytu kontraproduktívny, Trump sa dohaduje na ťažbe so svojím spojencom a zároveň ropnou veľmocou – Saudskou Arábiou.

Zároveň Trump presadzuje v USA výstavbu kontroverzných ropovodov Dakota Access a Keyston XL, ktoré idú cez indiánske rezervácie a zdroje pitnej vody. Cieľom je rozprúdiť ropný biznis v USA aj za ceny dosahov na životné prostredie. Ropa je pre Trumpa zjavne podstatná, aby zo ziskov z predaja ropy mohol financovať domáce projekty.

Predpoveď ekonóma Staněka sa napĺňa

To, že Trump staví na ropu, predpovedal ešte koncom roka 2016 v rozhovore pre Pravdu ekonóm Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. „Urobí jednu geniálnu vec. Podporí ďalšie podstatné rozšírenie ťažby bridlicového plynu a ropných pieskov. To napríklad doteraz viedlo k vytvoreniu 1,6 milióna pracovných miest a k zníženiu ceny energií pre americké obyvateľstvo aj pre podnikateľov o 40 percent. Teraz si predstavte, že to, čo ušetrili, mohli vrhnúť na spotrebu. Napríklad krízu v 2008 vyriešili tromi opatreniami a oddlžili obyvateľov,“ povedal vtedy Staněk.

Výsledkom teraz je, že USA sú na ceste k prekonaniu Saudskej Arábie a Ruska v ťažbe ropy a získaniu titulu najväčšieho globálneho producenta, prvýkrát od 70. rokov. Podľa agentúry TASR najnovšia prognóza amerického Úradu pre energetické informácie predpokladá rast ťažby v budúcom roku na 11,8 milióna barelov denne. Saudská Arábia a Rusko by mohli prekonať túto prognózu, ak zvýšia svoju ťažbu. Vzhľadom na rastúce ceny ropy sa však členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorí ďalší významní producenti dohodli na zmiernení kvót, ktoré zaviedli v snahe podporiť ceny.

Svetové veľmoci si delia ropný koláč

USA boli svetovou jednotkou počas väčšiny 20. storočia, no bývalý Sovietsky zväz ich v roku 1974 prekonal a v roku 1976 sa jednotkou stala Saudská Arábia. ZSSR do konca 70. rokov produkoval o viac ako tretinu ropy než USA. Do konca 80. rokov dosiahla sovietska produkcia dvojnásobok americkej. V poslednej dekáde došlo k revolúcii v americkej ťažbe, najmä v oblasti frakovania a horizontálnej ťažby. Tieto inovácie a rozpad Sovietskeho zväzu pomohli USA dorovnať rozdiel, hoci Rusko a Saudská Arábia stále ťažia viac.

Spojené štáty od konca februára tohto roka ťažia viac než 10 miliónov barelov denne. V máji dosiahla ťažba v priemere 10,8 milióna barelov denne a v júni 10,9 milióna. Úrad pre energetické informácie odhaduje, že počas celého tohto roka sa bude priemerná ťažba udržiavať na úrovni 10,8 milióna barelov denne a v budúcom roku stúpne na 11,8 milióna barelov denne. V roku 2017 vyťažili USA 9,4 milióna barelov denne. Doterajší rekord pochádza z roka 1970, keď sa denne vyťažilo 9,6 milióna barelov.

Ropa skokovo zlacnela, stále je však drahá

Tento týždeň ceny ropy výrazne klesli, stále sú však na relatívne vysokej úrovni. Barel ropy (159 litrov) Brent stál vo štvrtok 73 dolárov, kým na začiatku tohto týždňa bola cena takmer 79 dolárov. Ceny ropy zaznamenali prudký pokles napriek výraznému zníženiu ropných zásob v USA. Trhy totiž podľa analytikov viac reagovali na zvýšené napätie medzi Čínou a USA a navyše, ceny ropy ovplyvnili aj informácie o opätovnom otvorení kľúčových prístavov v Líbyi.

OPEC podľa agentúry TASR odhaduje, že v budúcom roku dosiahne svetový dopyt po rope od 15 členov OPEC celkovo 32,18 milióna barelov denne. V porovnaní s tohtoročným dopytom to predstavuje pokles o 760¤000 barelov denne. Ropný kartel zároveň oznámil, že minulý mesiac zvýšil produkciu ropy na 32,33 milióna barelov/deň. Ťažbu zvýšila najmä Saudská Arábia, ktorá tak reagovala na požiadavky USA, ale aj niektorých veľkých dovozcov ako Čína a India. Rijád uviedol, že v júni dosiahla jeho produkcia takmer 10,5 milióna barelov ropy denne oproti májovému objemu tesne nad 10 miliónov barelov/deň.