Zdražejú poistky? Možno to zmierni trh

Čaká nás teda zdražovanie? "Pri súčasnom daňovom zaťažení poisťovní je takmer vylúčené, aby poisťovne zvládli ďalšiu daňovú povinnosť v takej vysokej sadzbe bez jej prenesenia na klienta,“ tvrdí generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefína Žáková.

Plošne sa však ceny pravdepodobne nezdvihnú. "Poisťovne majú rozdielne kmene, teda rozdielny počet zmlúv v jednotlivých segmentoch neživotného poistenia,“ hovorí Žáková. Preto sa zvyšovanie podľa nej nedá paušalizovať ani na produkty, ani na poisťovne. Každá poisťovňa si svoju obchodnú politiku manažuje sama, vysvetľuje Žáková.

Na súperenie o klienta sa spoliehalo pri zmene legislatívy aj ministerstvo financií. V prípade, že nespokojní poistenci by sa vo väčšej miere pokúsili zmeniť poistku za výhodnejšiu, stlačilo by to aj rast cien.

Minister financií Peter Kažimír vtedy argumentoval, že premietnutie dane do platby za poistku by mal absorbovať konkurenčný boj. Ľudia tak budú mať podľa ministra možnosť prepoistiť sa tam, kde sa zdražovať nebude. Daň z poistenia je v prvom rade namierená na zdaňovanie poisťovní – takže majú ju platiť poisťovne, tvrdil Kažimír.

Problém je podľa Žákovej v tom, že daň v podobe, v akej je formulovaná v zákone, nie je oddelená od poistného. Práve to zvyšuje náklady poisťovní, ktoré súvisia priamo s poistným. Ide napríklad o zaistné či náklady na sprostredkovanie. "Znamená to, že zvýšenie môže byť ešte vyššie ako samotných 8 percent dane,“ hovorí Žáková. Navyše daň má širší záber ako doteraz platený 8-percentný odvod a bude sa platiť aj zo zmlúv uzavretých v minulosti, dodáva.

Pred rastom cien varovali poisťovne už od začiatku diskusií o novej dani. Proti novému zákona rozbehli aj podpisovú kampaň. Podporilo ju takmer 98¤500 ľudí. V kampani poisťovne otvorene hovorili o zdražovaní neživotných poistiek, a to približne o 10 až 11 percent. Za poistky dala rodina ročne okolo 645 eur, po novom to má byť o 75 eur viac – teda 710 eur.

Poisťovne už dosahy nového zákona prerátavajú. Analyticky prehodnocuje novú situáciu hlavne kvôli retroaktivite aj Wüstenrot poisťovňa. "Neplánujeme plošné zvýšenie cien neživotných poistení, ale v súvislosti so zachovaním finančného zdravia poisťovne bude mať novela zákona určitý dopad na cenu poistenia,“ hovorí riaditeľka úseku marketingu Zuzana Krenyitzká. Poisťovňa podľa nej citlivo zvažuje charakter a škodovosť jednotlivých typov neživotných poistení. Priznáva však, že poisťovňa bude musieť k určitým cenovým zmenám predpisov poistného pristúpiť. "Chceme však, aby účinnosť zákona mala čo najmenší dopad na klienta,“ dodáva Krenyitzká.

Dosah novej dane prepočíta aj Union poisťovňa. To, ako sa dotkne jednotlivých poistiek, ešte nie je jasné. Poisťovne však musia dbať na dostatok rezerv a vyplácanie záväzkov z poistných udalostí, upozorňuje hovorca Union poisťovne Matej Neumann. "Nová daň sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia (PZP), z ktorého sa už 8-percentný odvod platí,“ vysvetľuje Neumann.

Daň z poistenia sa má na rozdiel od odvodu platiť zo všetkých poistných zmlúv, ktoré poisťovňa spravuje. Dotkne sa tak aj zmlúv uzavretých po začiatku minulého roka, keď začal platiť poistný odvod. "Z dôvodu, že zákon je retroaktívny, staršie zmluvy neboli kalkulované s týmto extra nákladom,“ hovorí Neumann.

Poistná daň má platiť už od októbra tohto roka. Po novom sa tak bude z poistenia domu či bytu, cestovného poistenia či poistenia úrazu platiť daň vo výške 8 percent. Daň má nahradiť 8-percentný poistný odvod, ktorý bol zavedený od januára 2017 pre zmluvy uzatvorené od tohto dátumu. Výnimka zostane len pri poistení motorových vozidiel.

Na novej dani by sa malo podľa prepočtov ministerstva financií ročne vybrať takmer 36 miliónov eur. V tomto roku by sa mala nová daň platiť za posledný štvrťrok – do štátnej kasy by tak pribudlo necelých deväť miliónov eur.