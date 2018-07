Maďari chcú vycúvať z paktu OSN o migrácii

Informovala o tom v piatok maďarská tlačová agentúra MTI. Dohoda podľa šéfa diplomacie vyvolá ďalší prúd migrantov do Európy a donúti európske štáty ich prijať.

„Finálny text ide úplne proti zdravému rozumu a proti maďarským záujmom a snahám obnoviť stabilitu v Európe,“ povedal Szijjártó. Dokument definuje migráciu ako základné ľudské právo a tým podľa ministra ľahkomyseľne propaguje migráciu a sústreďuje sa iba na záujmy afrických štátov.

Pakt poskytne pozvanie do Európy miliónom ďalších utečencov, dodal Szijjártó. Štáty by zároveň nútil poskytovať migrantom rovnaké služby ako domácim obyvateľom vrátane vzdelania a právneho poradenstva. Ľuďom, ktorí by do Európy prišli nelegálne, by podľa ministra dokument zabezpečil legálny právny status.

V septembri 2016 prijalo 193 členských štátov Valného zhromaždenia OSN jednomyseľne text zvaný Newyorská deklarácia pre migrantov a utečencov. Tá má zlepšiť medzinárodné riešenia utečeneckej problematiky, okrem iného otázky prijímania utečencov v jednotlivých krajinách, školskej dochádzky ich detí, legálneho zamestnania, ochrany pred pašerákmi či ich návrate domov.

Z príprav globálneho paktu o migrácii sa už vlani stiahli Spojené štáty. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je táto dohoda nezlučiteľná s migračnou politikou USA.