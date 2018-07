Trump vychvaľoval Mayovú aj 'skvelú' obchodnú dohodu po brexite

Spojené štáty a Británia by mohli dosiahnuť "skvelú" obchodnú dohodu po brexite. Uviedol to v piatok americký prezident Donald Trump, ktorý zároveň chválil premiérku Theresu Mayovú.

Jeho piatkové vyhlásenie pritom kontrastuje s predchádzajúcim stanoviskom ku stratégii Mayovej ohľadne brexitu, ktoré noviny zverejnili len niekoľko hodín pred stretnutím oboch politikov.

Trump po summite NATO a pred stretnutím s premiérkou Mayovou šokoval Britániu, keď kritizoval jej plány na vzťahy s Európskou úniou (EÚ) po brexite v marci 2019.

V rozhovore pre noviny Sun, ktorý bol uverejnený pár hodín pred schôdzkou s Mayovou, dokonca povedal, že jej stratégia brexitu ničí šancu na obchodnú dohodu s USA. A poznamenal, že neposlúchla jeho radu o tom, ako rokovať s EÚ.

Ale na spoločnej tlačovej konferencii v sídle britských premiérov v Chequers americký prezident zmenil rétoriku. Vyhlásil, že Mayová robí „fantastickú prácu“ a tiež, že dohoda o voľnom obchode je na stole.

A dokonca vraj poradil Mayovej, aby sa súdila s EÚ pre vyjednávania o brexite.

„Vzťahy medzi oboma krajinami neboli nikdy osobitnejšie,“ povedal americký prezident a označil každú kritiku za „falošnú správu“.

„Čokoľvek robíte, je v poriadku, len sa uistite, že môžeme spolu obchodovať, iba na tom záleží. Spojené štáty sa tešia na dokončenie dvojstrannej obchodnej dohody so Spojeným kráľovstvom. Je to neuveriteľná príležitosť pre obe krajiny a my sa jej naplno chopíme,“ povedal.

Na rovnakom mieste týždeň predtým Mayová konečne dotlačila svoj kabinet k dohode o plánoch brexitu po dlhších vnútorných sporoch. Ale v priebehu pár dní dvaja z jej kľúčových ministrov rezignovali.

Aj niektorí zákonodarcovia v hlboko rozdelenej vládnej Konzervatívnej strane odmietajú plán brexitu. Považujú ho dokonca za zradu, pretože udrží z ich pohľadu príliš tesné väzby medzi Britániou a európskym blokom. Varovali Mayovú, že môže prísť o post lídra strany.

„Ak urobia dohodu, ako je táto, budeme rokovať s Európskou úniou namiesto toho, aby sme rokovali s Britániou, takže to vzájomnú dohodu pravdepodobne zabije,“ povedal pre Sun. „Ja by som to urobil úplne inak, vlastne som povedal Therese Mayovej, ako to urobiť, ale nepočúvla ma,“ povedal Trump v rozhovore pre Sun.

Keď sa však neskôr novinára spýtali Trumpa na tento rozhovor, uviedol, že nekritizoval pani Mayovú a pochválil ju ako „úžasnú ženu“, ktorá je inteligentná, tvrdá a schopná.