USA odmietli dať Európskej únii výnimku zo sankcií voči Iránu

Výnimky by boli udelené iba vtedy, keby z nich mala prospech národnú bezpečnosť USA. Informoval o tom server BBC. EÚ sa obáva, že v dôsledku nových sankcií Washingtonu budú ohrozené obchody za miliardy dolárov.

„Budeme sa snažiť vyvíjať bezprecedentnej finančný tlak na iránsky režim. USA nie sú ochotné robiť výnimky zo svojej politiky s výnimkou veľmi špecifických okolností,“ uvádza sa v liste, ktorý podľa televízie NBC podpísal tiež minister financií Steven Mnuchin.

Prísne sankcie boli uložené v máji po tom, keď prezident Donald Trump odstúpil od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015.

Európska únia s Trumpovým rozhodnutím odstúpiť od jadrovej dohody a znovu zaviesť hospodárske sankcie voči Iránu nesúhlasí a chce rovnako ako krajiny, ktoré dohodu s Iránom podpísali (Francúzsko, Británia, Nemecko, Čína a Rusko), udržať dokument pri živote.

Niektoré z najväčších európskych firiem sa vrhli do obchodovania s Iránom, keď jadrová dohoda vstúpila pred tromi rokmi v platnosti. V roku 2017 dosiahla hodnota vývozu tovarov a služieb z Európskej únie do Iránu 10,8 miliardy eur, dovoz z Iránu potom predstavoval 10,1 miliardy. Oproti roku 2016 bola hodnota importu takmer dvojnásobná.

Európska komisia prijala 6. júna normu, ktorá by mala európskym firmám pomôcť vyrovnať sa s dôsledkami amerických sankcií voči Iránu. Opatrenie využíva postup aplikovaný úniou už v roku 1996, kedy USA sprísnili sankcie voči Kube.

Norma prijatá Európskou komisiou umožní EÚ neuznávať a nevykonávať rozsudky amerických súdov súvisiace so sankciami a nerešpektovať požiadavky vyplývajúce zo sankcií, vrátane dožiadania zo strany amerických súdov. Európskym firmám dáva takisto právo žiadať o odškodnenie za sankcie. Opatrenie by malo vstúpiť do platnosti do 6. augusta, keď nadobudnú účinnosť prvý sankcie.