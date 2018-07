Vyššie príjmy z ciel znamenajú vyšší príjem pre rozpočet Európskej únie

Z prípadnej ďalšej eskalácie obchodného sporu so Spojenými štátmi a zo zavedenia nových ciel by mal prospech rozpočet Európskej únie. Ten je totiž popri príspevkoch národných štátov financovaný práve aj príjmami z ciel vybraných od tretích krajín, pripomína server nemeckého denníka Der Spiegel. Do rozpočtu by sa mohlo pritom dostať až 38 miliárd eur.

Týždenník vypočítal, že ak by prišlo na najhorší scenár, teda ak by sa zvažované dvadsaťpercentné clá nakoniec dotkli celého únijného dovozu do USA a recipročne amerického vývozu do EÚ, získala by z nich EÚ navyše viac ako 50 miliárd eur.

Z tejto sumy by 38 miliárd eur podľa súčasných pravidiel odtieklo priamo do rozpočtu EÚ. V súčasnosti to predstavuje takmer štvrtinu jeho objemu. Zvyšok peňazí by si medzi sebou rozdelili jednotlivé členské štáty.

Ak by sa obchodný konflikt ešte viac priostril celosvetovo, zasiahnutý by bol európsky vývoz v súčasnej výške 1,7 bilióna eur. Der Spiegel do výpočtu nezahrnul obchodnú výmenu s ostatnými európskymi štátmi mimo EÚ, ako sú Švajčiarsko, Nórsko a Británia. Napriek tomu, ak by bolo zavedené celosvetové clo vo výške dvadsiatich percent, získal by únijný rozpočet 255 miliárd eur. Mal by teda k dispozícii o 60 percent viac ako teraz.

Zaplatiť by sa tak zrazu dali projekty, na ktoré doteraz nebolo pre nedostatok peňazí, ako sú napríklad investície do chudobnejších regiónov, ochrana vonkajších hraníc, základné sociálne poistenie, zbrojný projekty a podobne. Rokovania o ďalšom únijnom rozpočte na obdobie po roku 2021 by sa odohrávala v menej napätej atmosfére. A nevznikol by ani spor o to, kto prevezme chýbajúce príspevok Británie do spoločného únijného rozpočtu.

Výber cla znamenal pre štáty vždy jeden z najvýznamnejších zdrojov príjmov, uvádza denník. Raz zavedená daň sa podľa skúseností len ťažko ruší. Populisti by tiež mohli začať raziť heslo ‚Vyberajme radšej clá od cudzincov než dane od našincov!‘ poznamenáva denník. Nové príjmy by určite privítali mnohé hlboko zadlžené krajiny, najmä ak by sa znovu objavil hospodársky prepad.

Pre všetkých zúčastnených by ale taký scenár bol veľmi drahý. Clá ničia hospodárske štruktúry, bránia cezhraničnej deľbe práce, znižujú produktivitu a zvyšujú ceny. Škodia tiež firmám aj spotrebiteľom. A v konečnom dôsledku clá obmedzujú obchod a znižujú aj príjmy z neho, ak by sa teda ešte ďalej nezvyšovali. Nepochybne pritom existujú lepšie možnosti, ako docieliť ďalšie rozpočtové príjmy, domnieva sa Der Spiegel.