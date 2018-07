Aj pri online predaji si treba dať pozor na podvodníkov

Cez internetové bazáre predávajú svoje nepotrebné veci tisíce ľudí. Na inzerát však môže reagovať takmer hocikto. Preto je predaj cez online bazár vždy tak trocha riziko. Na nič netušiacich ľuďoch sa totiž snažia zarobiť podvodníci. Predávajúcich lákajú na vyššiu sumu, akú požadujú v inzeráte. Tí vo vidine vyššieho zárobku, môžu poslať peniaze priamo do rúk podvodníka. Nielenže tak ponúkanú vec nepredajú, no môžu prísť aj o stovky eur, ktoré už pravdepodobne nikdy neuvidia. V takomto prípade pomôže len všímavosť a sledovanie detailov, radí odborník.

Na predaji cez online bazár takmer prerobil aj Ľubomír zo Spišských Vlách. Na jednom zo slovenských internetových bazárov ponúka ručne vyrobený stôl, ktorý už nepotrebuje. "Na inzerát sa mi po niekoľkých hodinách od zverejnenia ozvala žena, ktorá o sebe tvrdila, že je z USA. Vraj má dom v Maďarsku. Môj stôl ju veľmi zaujal a má oň záujem,“ hovorí Ľubomír, ktorého sa podvodníci neúspešne pokúsili oklamať.

Predávate veci cez internetový bazár? Pozor na podvodníkov. Autor: SHUTTERSTOCK

Vraj zadržané peniaze

Ľubomírovi bolo od začiatku podozrivé, že záujemkyňa s ním komunikuje v anglickom jazyku, pričom inzerát bol písaný po slovensky. Cenu akceptovala. Jedinou podmienkou bola platba prostredníctvom služby PayPal, ktorá sa používa na platenie prostredníctvom internetu. "Súhlasil som s jej navrhnutým spôsobom platby. Záujemkyňa dokonca navrhla, že má záujem o dva stoly. Síce som nechcel predať dva kusy, ale za ponúknutú cenu to bolo zaujímavé,“ dodáva Ľubomír.

O niekoľko hodín mu prišiel e-mail, ktorý na prvý pohľad vyzeral, že prišiel priamo z platobného systému PayPal. "E-mail ma informoval o tom, že na účet mi bolo poslaných dokonca ešte viac peňazí, ako sme sa dohodli. Stovky eur mali byť za dopravu.“ hovorí Ľubomír. Peniaze vraj boli údajne dočasne zadržané, kým príjemca nepošle stovky eur cez Western Union za dopravu do Turecka. Bolo to však stále podozrivejšie. "Peniaze som na účte nemal a chceli odo mňa, aby som poslal 580 eur za dopravu nejakému mužovi. Keď som navrhol, že za polovičnú cenu doveziem stoly, kde bude chcieť, začala sa vykrúcať,“ dodáva takmer oklamaný Ľubomír. Podľa jeho slov bol podozrivý aj samotný e-mail od spoločnosti PayPal. Jeho súčasťou síce bol logo firmy, no nebol poslaný z jej domény. Navyše sa v ňom nachádzalo niekoľko gramatických chýb. Samotný e-mail navyše príjemcu vyzýval, aby sa firme neozýval telefonicky pre vysoký počet žiadostí.

Následne záujemkyňa o stoly s predajcom prestala komunikovať. Napriek tomu mu stále prichádzali ďalšie falošné e-maily od platobného systému, ktoré sa mu vyhrážali zablokovaním účtu. Predajca kontaktoval samotný PayPal. Ten mu potvrdil jeho podozrenia z možného podvodu. "Máte pravdu, ide o falošný e-mail. Podvodníci sa týmto spôsobom pokúšajú od vás získať heslo k účtu, prípadne iné osobné informácie. Pracujeme na tom, aby sme toto konanie zastavili,“ informoval predajcu samotný PayPal.

Pozor aj na angličtinu

Podľa špecialistu pre internetové témy Martina Hodása z portálu Zive.sk ide o bežnú praktiku, ktorá je značne rozšírená na poli online bazárového predaja. "Z technologického hľadiska proti nej neexistuje efektívna ochrana, ľudia sa musia spoľahnúť na vlastnú obozretnosť a prirodzenú podozrievavosť. Vždy by mali ignorovať ponuky v anglickom jazyku, respektíve zo zahraničia. Opatrnosť je potrebná aj pri záujemcoch, ktorí komunikujú lámanou slovenčinou,“ povedal.

Falošný e-mail od PayPalu sa dá podľa Hodasa rozpoznať napríklad na základe adresy, z ktorej bol poslaný. "Bežný používateľ ich však nemusí dokázať spoľahlivo rozlíšiť. Odporúčam preto s kupujúcimi nevyjednávať a nezasielať tovar, kým nebudú peniaze reálne pripísané na účet,“ dodáva. Samotná služba PayPal odporúča neposielať peniaze ľuďom, ktorých odosielateľ nepozná.

Polícia pripomína obyvateľom, že podozrivé konanie môžu nahlasovať. "Polícia zároveň odporúča verejnosti na uvedené ponuky nereagovať. Pokiaľ má občan podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, prípadne priestupok, môže túto skutočnosť s uvedením čo najpresnejších informácií oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo prokuratúre,“ povedal Martin Wäldl z oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.