Rodinné firmy krajín V4 čaká výmena generácií

Štátni tajomníci rezortov hospodárstva Visegrádskej štvorky (V4) v utorok v Bratislave diskutovali o téme generačnej výmeny v rodinných podnikoch. Krajiny V4 sú v tejto oblasti podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca v inej situácii ako staršie členské štáty Európskej únie (EÚ), kde sú rodinné podniky riadené často už treťou či štvrtou generáciou. V postsocialis­tických krajinách prichádza v súčasnosti podľa Chovanca k prvej generačnej výmene a treba ju zvládnuť tak, aby rodinné podniky nezanikali. Informoval o tom Odbor komunikácie MH SR v tlačovej správe.

O téme zvládania generačnej výmeny v rodinných podnikoch v utorok spolu po prvýkrát na úrovni V4 diskutovali Rastislav Chovanec, námestník ministerky priemyslu a obchodu ČR Vladimír Bärtl, štátny tajomník ministerstva podnikania a technológií Poľska Marcin Ociepa a zástupca maďarského štátneho tajomníka Gyula Pomázi. Podujatie v Bratislave bolo úvodným podujatím Ministerstva hospodárstva SR v rámci piateho slovenského predsedníctva vo V4. „S partnermi vo V4 sme v rovnakej situácii, preto sme sa rozhodli hľadať spoločné riešenia,“ zdôraznil po rokovaní štátny tajomník Chovanec. Jeho český kolega Bärtl doplnil, že rokovaním o tejto téme „urobili prvý výkop“ a v spolupráci budú pokračovať. Podľa českého politika sú dôležité vstupné dáta k téme rodinných podnikov a generačnej výmeny, a to nielen na úrovni V4, ale v rámci celej EÚ.

„Nie je záujem zasahovať do podnikov, ktoré fungujú a otázku generačnej výmeny majú vyriešenú. Vo vyspelých krajinách EÚ ale generačnú výmenu nezvládlo približne 30 percent firiem,“ priblížil Chovanec. „Keďže rodinné podniky považujeme za dôležitú súčasť ekonomiky a majú aj regionálny a sociálny rozmer, chceme pomôcť tým, ktorí sa doteraz téme generačnej výmeny nevenovali,“ dodal. Podľa Chovanca ide predovšetkým o menšie firmy s počtom zamestnancov od 10 do 70, kde hlavná časť aktivít je na jednom majiteľovi. Práve pre nich rezort hospodárstva pripravuje schému, cez ktorú budú môcť získať poradcov. Práve nezávislí poradcovia by mali pomôcť pripraviť strategicko-obchodný plán pre prípad, že firma nemá nástupcu a bude potrebný jej prevod na niekoho mimo rodiny či predaj. Ministerstvo hospodárstva má podľa Chovanca na takúto podporu už v tomto roku vyčlenených do 500-tisíc eur a v prípade záujmu by mali byť rovnaké prostriedky vyčlenené aj v ďalšom období.

„Slovensku v tomto smere môže pomôcť aj Európska komisia, ktorá už v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR začala s vypracovávaním materiálu o vplyve rodinného podnikania na našu ekonomiku a zároveň by mala navrhnúť efektívne opatrenia na podporu rodinných podnikov na Slovensku,“ ozrejmil Chovanec. Štátny tajomník pripomenul, že vláda už odsúhlasila v rámci druhého antibyrokratického balíčka zmeny pri zamestnávaní rodinných príslušníkov v rodinných firmách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tejto súvislosti pripravuje novelu zákona o nelegálnej práci. Výpomoc rodinných príslušníkov pri dodržaní stanovených podmienok by sa nemala považovať za nelegálnu prácu. Táto výnimka v súčasnosti platí len pri podnikateľoch – fyzických osobách.