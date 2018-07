Slováci sa pre bývanie zadlžujú. Chýbajú nájomné byty

Na Slovensku akútne chýbajú nájomné byty. Ľudia, čo sa chcú osamostatniť či presťahovať za prácou, tak majú často len dve možnosti. Buď budú platiť drahší komerčný nájom, alebo sa zadlžia kvôli kúpe vlastnej nehnuteľnosti. Máme totiž najnižší podiel nájomného bývania v Európe. To tvorí len šesť percent všetkých bytov. Vyplynulo to zo zistení medzinárodného projektu BIEP (Benchmarking Information Exchange Project), do ktorého sa zapojil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).