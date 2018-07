Rokovania o ruskom plyne sa roztáčajú

„Dostať všetkých za jeden stôl a začať budovať dôveru malo zásadný význam. Čas plynie rýchlo a každým dňom sa približujeme ku koncu roku 2019,“ povedal Šefčovič. Všetky tri strany podľa neho súhlasili s "oddelením starých problémov od nových“.

Krajiny poveria expertov, ktorí majú vyriešiť štyri základné otázky okolo prepravy plynu od roku 2020. Rozlúsknuť treba nielen potrebu dodávok plynu v únii, ale aj uplatňovanie európskej legislatívy na Ukrajine. Práve tá bude mať totiž vplyv na budúcu zmluvu o tranzite ruského plynu. Zaoberať sa majú aj problematikou certifikovaného prevádzkovateľa prepravnej sústavy a tarify.

Trilaterálna skupina expertov sa má prvýkrát stretnúť už v septembri. V októbri by malo nasledovať politické rokovanie. Frekvencia trojstranných rozhovorov Brusel – Moskva – Kyjev by mal byť v rozpätí raz za šesť až osem týždňov.

Základnou otázkou podľa Šefčoviča však stále zostáva, či od prvého januára 2020 bude existovať dohoda o dlhodobom tranzite ruského plynu do EÚ cez Ukrajinu "komerčne životaschopným spôsobom“.

Tranzit ruského plynu do Európskej únie je totiž pre ukrajinskú ekonomiku životne dôležitý. Tvorí totiž nemalú časť príjmov tamojšej štátnej kasy. Trenice medzi Moskvou a Kyjevom vystupňovali aj plány na výstavbu nového plynovodu Nord Stream 2. Ten totiž úplne obchádza Ukrajinu.

Stretnutie by však podľa nemeckého ministra hospodárstva Petra Altmaiera nemalo riešiť plynovod Nord Stream 2. Altmaier očakáva náročné rokovania. "Je možné dosiahnuť riešenie zabezpečujúce, že oprávnené bezpečnostné záujmy Ukrajiny budú chránené aj po roku 2020 a cez Ukrajinu sa z Ruska bude prepravovať významná časť plynu,“ povedal nemecký minister hospodárstva. Nateraz je však jeho dokončenie viac než pravdepodobné. Nemci vydali stavebné povolenie už koncom marca. V severonemeckom námornom prístave Mukran sa už hromadia rúry na nový plynovod.

Za zachovanie ukrajinskej trasy sa už na jar postavila nemecká kancelárka Angela Merkelová. Výstavbu novej rúry vtedy podmienila práve zachovaním ukrajinského tranzitu. Tieto správy rozptýlili aj slovenské obavy. Tranzit plynu je totiž pre nás mimoriadne dôležitý. Z poplatkov za prepravu tečú do štátneho rozpočtu stámilióny eur ročne.

Podľa posledných dohôd by mala byť cez ukrajinskú trasu zachovaná preprava v objeme 40 až 50 miliárd kubických metrov ruského plynu ročne. Takýto objem by mal cez Slovensko pokračovať ďalej do Európy. Kapacita plynovodu na Slovensku je pritom až 100 miliárd kubických metrov plynu ročne. V súčasnosti je využitý na 60 percent. Ďalší plyn by mal po dokončení plynovodu na dne Baltiku prúdiť z Nemecka do Česka cez Slovensko ďalej do Rakúska a odtiaľ ďalej na juh.

Pre plynovod popod Baltické more chystá Brusel aj novelu smernice o plyne. Tá sa má rozšíriť aj na plyn dovezený z tretích krajín. Aktuálne sa totiž týka najmä prepravy medzi členskými štátmi únie.