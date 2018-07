Slovensko.Digital bude nákupy štátnych IT systémov hodnotiť 13 novými kritériami

„Ministerstvá pripravujú nákupy nových IT projektov z eurofondov. Schválených bolo už viac ako 10 eurofondových projektov v celkovej hodnote vyše 200 miliónov eur, ku ktorým sa aktuálne pripravujú súťaže. IT obstarávania boli v minulosti spájané s nekalým konaním, kartelovými dohodami a nafúknutými cenami. Štát bude rozdeľovať stovky miliónov eur medzi IT firmy, kde v minulosti existovali podozrenia z kartelov. Potrebujeme, aby sa začalo skutočne súťažiť a štátne tendre sa otvorili širokej konkurencii. Inak budú eurofondy deformovať IT trh na ďalších 15–20 rokov,“ povedal vo štvrtok na brífingu Ján Hargaš zo združenia Slovensko.Digital.

Svoju metodiku Red Flags predstavilo združenie na jeseň roku 2017. V prvej verzii sa zameriavali na hodnotenie prípravnej fázy projektov. Projekty, ktoré už boli schválené, sa budú v najbližších mesiacoch obstarávať, preto odborníci svoju metodiku rozšírili o 13 nových kritérií.

Podľa Hargaša budú napríklad hodnotiť, či pred súťažou prebehli tzv. prípravné trhové konzultácie. Touto formou štát dostane od IT trhu spätnú väzbu a bude môcť nastaviť súťaž tak, aby sa jej zúčastnilo čo najviac firiem.

Kritériá sa tiež zameriavajú na rozdeľovanie IT zákaziek na menšie časti. Ako uviedol Hargaš, štátne IT potrebuje viac konkurencie. „Mali by sme sa inšpirovať v zahraničí a IT tendre otvárať aj pre malých dodávateľov, ktorí dnes nemajú šancu pobiť sa o veľké zákazky. Veríme, že to povedie aj k úsporám na cenách,“ uzavrel Hargaš.