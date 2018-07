EÚ pripravuje odvetné kroky, ak Trump uvalí clá na autá

„Ak USA uvalia clá na autá, bude to veľmi nešťastné“, konštatovala eurokomisárka. Dodala pritom, že EÚ tiež pripravuje „zoznam kompenzačných opatrení“. „A to sme jasne dali najavo našim americkým partnerom,“ vyhlásila. Malmströmová a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker navštívia amerického prezidenta budúci týždeň.

Takmer 98 percent áut a nákladných vozidiel, ktorých by sa dotkli americké clá, sa dovážajú z krajín EÚ, Kanady, Japonska, Mexika a Južnej Kórey. Ak by všetky tieto štáty odpovedali 25-percentnými clami na dovoz amerických áut, podľa odhadu prezidenta Petersonovsho inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku Adama Posena by to viedlo k strate do 1,2 mil. pracovných miest v USA.