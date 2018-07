Z Číny do EÚ prúdi viac tovaru po železnici

V lete 2017 bola otvorená cesta pre železničnú dopravu z ázijskej Číny do Európskej únie (EÚ). Po tejto ceste prešlo 24 nákladných vlakov v minulosti, za prvý polrok 2018 to bolo asi 120 nákladných vlakov. Povedal to vo štvrtok na tlačovej besede ukrajinský veľvyslanec v SR Jurij Muška. Doprava tovaru sa deje aj cez územie SR a Ukrajiny.