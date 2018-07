Americké dovozné clá na autá znížia nemecký HDP o 6 miliárd eur

Prípadné zavedenie nových dovozných ciel na autá zo strany USA by znížilo hrubý domáci produkt Nemecka o 6 miliárd eur. Uviedol to v piatok pre nemeckú televíznu stanicu ZDF šéf Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK) Eric Schweitzer.

Americká administratíva začala uplatňovať od júna voči Európskej únii dovozné clá na oceľ a hliník vo výške 25 %, respektíve 10 %.

EÚ na to reagovala zavedením odvetných ciel na viaceré americké produkty. Americký prezident Donald Trump sa následne začal vyhrážať clami na autá a autokomponenty z EÚ až na úrovni 25 %. To by sa najviac dotklo nemeckého automobilového priemyslu.

Schweitzer pre ZDF uviedol, že Trumpove hrozby berie „veľmi vážne,“ ak by však k zavedeniu ciel došlo, bolo by to podľa neho „v rozpore s medzinárodným právom“. Zároveň upozornil, že zvýšené dovozné clá by viedli nielen k strate pracovných miest v Nemecku a iných krajinách Európskej únie, ale zasiahli by aj pracovné miesta a investície v Spojených štátoch.