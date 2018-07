Trumpa pred clami na autá varoval aj japonský premiér

Americká vláda začala v máji na pokyn prezidenta Donalda Trumpa vyšetrovať vplyv dovozu automobilov na národnú bezpečnosť. Vyšetrovanie by mohlo viesť k zavedeniu podobných ciel, aká Washington v marci začal uplatňovať na dovoz ocele a hliníka.

Trump pri májovom stretnutí so zástupcami automobiliek uviedol, že na niektoré autá plánuje uvaliť clo vo výške 20 až 25 percent.

Abe upozornil, že japonský automobilový sektor desaťročia investuje miliardy dolárov do tovární v USA, ktoré zamestnávajú státisíce ľudí. Poukázal tiež na to, že japonské automobilky v USA vyrábajú zhruba 3,8 milióna vozidiel ročne. To predstavuje viac ako dvojnásobok v porovnaní s počtom automobilov, ktoré do USA vyvážajú z Japonska.

„Japonsko poskytuje dobré pracovné miesta a veľkou mierou prispieva k americkej ekonomike,“ uviedol premiér. Dodal, že zavedenie reštriktívnych opatrení by malo negatívny vplyv na americkú ekonomiku a mohlo by spôsobiť obrovskú ujmu svetovej ekonomike.