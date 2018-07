Zrušme všetky clá, ponúka Trump Európe a Japonsku

Chcú tak zrejme získať väčšiu silu v eskalujúcej vojne ciel s Čínou, uviedla agentúra Reuters. Ponuka však narazila na tvrdý odpor Francúzska.

Americký minister financií Steven Mnuchin povedal novinárom, že obnovil návrh prezidenta Donalda Trumpa, aby spojenci zo skupiny najväčších ekonomík G7 medzi sebou zrušili obchodné bariéry.

„Ak Európa verí vo voľný obchod, sme pripravení podpísať dohodu o voľnom obchode,“ vyhlásil Mnuchin. Dodal však, že prípadná dohoda bude musieť zahŕňať zrušenie ciel, necolných bariér i subvencií.

Trump rozhneval svojich európske spojencov uvalením dovozných ciel 25 percent na oceľ a desať percent na hliník. Európa na to reagovala odvetnými clami, ktoré sa týkajú napríklad motocyklov Harley-Davidson alebo bourbonu Kentucky. Trump tiež často kritizuje Európu za desaťpercentné clo na dovoz áut a oznámil, že zvažuje 25-percentné clo na dovoz áut do USA, čo by sa dotklo Európy i Japonska.

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v sobotu uviedol, že EÚ by nemala zvažovať začatie obchodných rokovaní s USA, ak Trump najprv nezruší clá na oceľ a hliník a neukončí svoje hrozby zavedenia ciel na autá. „Odmietame rokovať so zbraňou pri hlave,“ povedal Le Maire.

Mnuchinova ponuka pre EÚ a Japonsko spolu so snahou dodať novú energiu stagnujúcim rokovaniam s Mexikom a Kanadou o modernizácii Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) prichádza v čase eskalácie obchodného sporu medzi USA a Čínou. V dohľade nie sú ani žiadne rokovania medzi dvoma poprednými ekonomikami sveta, ktorá by naznačovali upokojenie sporu.

Medzinárodný menový fond varoval, že nedávna vlna ciel výrazne poškodí globálny rast. Šéfka MMF Christine Lagardeová predstavila ministrom a bankárom na rokovaní G20 správu, ktorá varuje, že súčasné obchodné reštrikcie môžu znížiť globálny rast až o pol percentuálneho bo­du.

Mnuchin pritom pred vystúpením Lagardeovej vyhlásil, že clá nemajú na ekonomiku USA zatiaľ žiadny veľký efekt. Podľa neho sú tu malé vplyvy, ako odvetné clá na amerických producentov sóje, homárov a bourbonu, avšak neverí, že clá zabráni USA, aby tento rok dosiahli trojpercentný ekonomický rast.

Na minulom zasadnutí ministrov financií G20 koncom marca sa ministri nedokázali zhodnúť na texte dohody o obchodnej politike. Iba sa zaviazali k ďalšiemu dialógu.