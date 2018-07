Východ získa nové diaľnice

Rozostavaný úsek D1 Budimír - Bidovce pri Košiciach má byť hotový na konci budúceho roka. Autor: Národná diaľničná spoločnosť

Pri budovaní diaľnic na východe sa posledné roky najviac argumentovalo tým, že pre tamojší menej rozvinutý priemysel to nie je potrebné. V poslednom období však investícií pribúda na Spiši aj v Košiciach, a to najmä v oblasti dodávateľov automobiliek. Navyše východ zvažuje aj ďalšia automobilka, špekuluje sa o BMW. Išlo by už o piatu automobilku na Slovensku. Tiež slabá diaľničná sieť je považovaná za najväčšiu prekážku rozvoja.

Diaľničiari plánujú tento rok vyhlásiť ešte tri tendre na výstavbu diaľnic. "Ide o úseky D1 Bratislava – Triblavina, skapacitnenie, R2 Košice juh – Košické Oľšany v dĺžke 14,3 kilometra a R2 Rožňava – Jabloňov nad Turňou, ktorého súčasťou je tunel Soroška,“ informuje hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová. Na východnom Slovensku sa tak v tomto roku začne hľadať zhotoviteľ na 28,4 kilometra nových úsekov. Tender už prebieha aj na prvú etapu severného obchvatu Prešova s dĺžkou 4,3 kilometra.

Aktuálne sú zároveň na východnom Slovensku rozostavané úseky na diaľnici D1, ktoré dokopy merajú 22,31 kilometra. Ide o obchvat Prešova a Košíc. Ďalšia výstavba je limitovaná finančnými možnosťami. Štátu došli eurofondy na výstavbu diaľnic. Do nového programového obdobia čerpania európskych peňazí v roku 2021 bude musieť financovať výstavbu nových, zatiaľ nerozostavaných úsekov zo štátneho rozpočtu.

Naopak, očakávané vyhlásenie tendra na druhú etapu severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 v tomto roku neprebehne. "Vypísanie súťaže na druhú etapu severného obchvatu závisí od ukončenia prípravy, zabezpečenia finančného krytia a predovšetkým od ukončenia procesu optimalizácií, o ktorom rokujeme s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR,“ informuje rezort dopravy.

Stále nepadlo rozhodnutie o tom, či štát Prešovčanom postaví druhú časť severného obchvatu v plnom profile, alebo si budú musieť vystačiť len s polovičnou rýchlostnou cestou, kde bude doprava vedená v každom smere len v jednom jazdnom pruhu.

"Ministerstvo neplánuje vyhlásiť súťaž na 2. etapu severného obchvatu v tomto roku vzhľadom na prebiehajúce analýzy a procesy. Vzhľadom na náročnosť celého procesu rezort dopravy neuvádzal tento úsek medzi projektmi, ktoré boli v tomto roku avizované na vyhlásenie súťaže, a na tomto stanovisku sa nič nemení,“ dodáva ministerstvo dopravy.

Dopravný model v rámci štúdie realizovateľnosti západného obchvatu Prešova D1 a severného obchvatu R4, ktorá bola realizovaná v polovici roka 2015, predpokladá intenzitu dopravy na severnom obchvate Prešova v roku 2020 od 11 500 do 14 500 automobilov denne. Začiatkom roka 2017 prebiehala aktualizácia dopravného modelu spodrobneného na vyššiu detailnosť dopravných zón. Šéf Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák vo februári minulého roka informoval, že podľa jeho predbežných výsledkov sa napríklad na juhozápadnom obchvate na diaľnici D1 predpokladá intenzita o 50 percent vyššia.

V tomto roku bol už vyhlásený tender na prvú etapu severného obchvatu Prešova, ktorý uľaví mestu od tranzitnej dopravy len čiastočne. Tranzitná doprava aktuálne nemá možnosť obísť krajské mesto. Vo výstavbe je od júna minulého roka juhozápadný obchvat mesta na diaľnici D1. Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh má byť podľa zmluvy hotový v júni 2021. Za jeho výstavbu je zodpovedné konzorcium firiem Eurovia, Metrostav a Doprastav.

Rozostavaný je aj juhozápadný obchvat Prešova na diaľnici D1. Autor: NDS

Celý úsek má byť dlhý 7,87 kilometra. Jeho súčasťou sú dve križovatky a tunel Prešov s dĺžkou 2,2 kilometra. Razenie tunela sa má začať počas tohto leta. Práce na úseku aktuálne prebiehajú podľa časového harmonogramu. Tender vygeneroval zmluvnú cenu výstavby 356,35 milióna eur bez dane. Štvorprúdovka na diaľnici D1 pri Prešove vyrieši tranzitnú dopravu v smere západ-juh.

Na odklon tranzitných prúdov v smeroch sever-juh a sever-západ je potrebné dobudovať severný obchvat. Po dostavbe tohto úseku vznikne ucelená diaľnica medzi Košicami a Ivachnovou neďaleko Ružomberka. Dva z plánovaných tendrovaných úsekov majú byť práve na východe krajiny. NDS chce v tomto roku hľadať zhotoviteľa na úsek rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou. Súčasťou úseku má byť aj tunel Soroška s celkovou dĺžkou 4 650 metrov. O jeho výstavbe sa však uvažuje napokon len v polovičnom profile.

Nový úsek rýchlostnej cesty na juhovýchode Slovenska umožní vodičom tranzitujúcim medzi Zvolenom a Košicami vyhnúť sa horskému priechodu Soroška. Ten spôsobuje najmä v zimných mesiacoch doprave na ceste prvej triedy I/16 problémy. Intenzita na ceste dosahuje 7-tisíc automobilov denne. Ide však o alternatívne a najkratšie spojenie Bratislavy s Košicami južnou trasou.

V tomto roku chcú diaľničiari hľadať zhotoviteľa aj pre južný obchvat Košíc. Nejdú ho však postaviť na celom úseku, ako sa pôvodne plánovalo. Podľa prvotných plánov mal byť posledný diaľničný úsek financovaný z aktuálne dostupných eurofondov v úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.

Rezort dopravy však chce tendrovať zhotoviteľa na výstavbu úseku R2 Košice, juh – Košické Oľšany. To znamená, že rýchlostná cesta R2 sa napojí na už existujúci úsek rýchlostnej cesty R4 smerujúcej od maďarských hraníc. Vďaka tomu tak tranzit na trase sever-juh bude môcť Košice obísť po diaľnici. Autá vchádzajúce do najväčšieho mesta východného Slovenska z východnej strany po ceste prvej triedy I/16 budú musieť aj naďalej využívať mestské komunikácie.

Pri Košiciach je aktuálne rozostavaný aj úsek D1 Budimír – Bidovce. Úsek je dlhý 14,44 kilometra, pričom súčasťou projektu je aj výstavba kilometrového úseku rýchlostnej cesty R2 smerujúcej na juh. Úsek je vo výstavbe od novembra 2016, pričom hotový má byť v decembri budúceho roku. Ide o severný obchvat Košíc, ktorý nasmeruje diaľnicu D1 ďalej na východ smerom k ukrajinským hraniciam. Výstavbu zabezpečuje spoločnosť Skanska, ktorá v tendri ponúkla cenu 197 miliónov eur. Aktuálne prebieha výstavba v súlade s časovým plánom.

Po výstavbe a dostavbe týchto úsekov bude východné Slovensko čakať na dostavbu diaľnice D1 až po hranice s Ukrajinou. Štát bude musieť taktiež postaviť rýchlostnú cestu R2 od Lučenca, okolo Rimavskej Soboty a Rožňavy až po Košice. V severnej časti východného Slovenska má pokračovať rýchlostná cesta R4 od Prešova okolo Svidníka až po hranice s Poľskom. Väčšina týchto úsekov je však aktuálne len v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). V súčasnosti sa nenachádzajú v zásobníku prioritných projektov diaľnic a rýchlostných ciest. S ich výstavbou sa v najbližších rokoch nepočíta. Rýchlostná cesta R4 spolu s časťou rýchlostnej cesty R2 a diaľnicou D1 medzi Košicami a Prešovom tak spojí maďarské a poľské hranice.