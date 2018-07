Z počítačových hier sa stal na Slovensku miliónový biznis

Voľakedy sa deti naháňali vonku za loptou a teraz mnohé hrajú počítačové hry. Často ním prepadnú, čo má negatívne dôsledky. Kým odborníci, ale aj bežní ľudia po celom svete sa zamýšľajú nad tým, čo to prináša, z hrania sa medzitým stal už veľký biznis a to aj na malom Slovensku.

Nájsť človeka, čo nikdy aspoň raz nehral počítačovú hru, je dnes už pomerne ťažké. Vývoju video a pc hier sa na Slovensku venuje 31 herných a kreatívnych štúdií. Ich projekty dosiahli vlani obrat viac ako 35 miliónov eur. Celkovo vytvorili slovenské herné štúdiá už 450 titulov, ktoré boli publikované celosvetovo na všetkých herných platformách vrátane virtuálnej reality. V Česku je na porovnanie aktuálne registrovaných 44 herných štúdií, ktoré za minulý rok vydali 35 hier.

Najväčším slovenským herným štúdiom je Pixel Federation. Na trhu je od roku 2007 a zamestnáva viac ako 200 profesionálov. Tržby štúdia vlani presiahli sumu 28,13 milióna eur. Oproti roku 2016 ide o 58-percentný nárast. Medzi ďalšie veľké slovenské herné štúdiá patria Games Farm, InLogic Games, Bohemia Interactive a Powerplay Studio.

Ako však dokáže zarábať hra, ktorá sa dá stiahnuť zadarmo? Tieto hry fungujú podľa spoluzakladateľa asociácie Slovak Game Developers Association (SGDA) Pavla Budaya na jednoduchej mechanike na základe prvkov, ktoré sa vyhodnocujú v reálnom čase. "Po čase sa mi prestane dariť, a ak chcem postúpiť do vyššieho levelu, hra mi ponúkne vylepšenia, ktoré mi ho pomôžu prejsť,“ hovorí. A za to si hráč musí priplatiť.

V súčasnosti slovenské herné štúdiá vyprodukujú ročne zhruba 30 videohier. „Hra sa dá vytvoriť za 48 hodín, ale aj za 7 rokov. Všetko závisí od nápadu a samotnej realizácie,“ hovorí Buday. Časový úsek vytvorenia jednej videohry je tak veľmi subjektívny.

„Tvorba hry je náročný proces a väčšinou tvorba jedného väčšieho titulu trvá okolo 2 – 3 rokov. Pri menších projektoch sa produkcia ráta iba na mesiace,“ hovorí spoluzakladateľ a predseda asociácie SGDA Marián Ferko. Práve on stál pri počiatkoch pc hier na Slovensku.

Hry sa u nás robia už štvrťstoročie

Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, vývoj počítačových hier a videohier má u nás dlhú históriu. Počiatky siahajú už do roku 1993. Práve vtedy začal Ferko s vývojom počítačovej hry Qadrax, ktorá vyšla ešte na magnetofónovej páske. Práve tie sa vtedy používali na ukladanie programov. „Hra mala asi 48 kilobitov, čo je menej ako akýkoľvek e-mail, ktorý dnes pošleme, a nahrávala sa do počítača z pásky okolo piatich minút,“ hovorí Ferko. O tri roky na to založil Cauldron – prvú pôvodne ešte česko-slovenskú hernú spoločnosť.

Slovenské herné štúdiá zamestnávajú dnes už zhruba 440 profesionálov zo všetkých kreatívnych a umeleckých platforiem. Desatina z nich sú ženy, ďalších 8 percent zamestnancov je zo zahraničia. Slovak Game Developers Association vo svojej tlačovej správe za rok 2016 uvádza, že herný priemysel so stále rastúcim dopytom a novými príležitosťami môže vytvoriť ďalších viac ako 80 nových pracovných miest.

Najsilnejšou platformou je však Playstation 4. „Momentálne je na Slovensku hitom platforma Playstation 4, kde je aktívnych zhruba 450– až 500-tisíc konzol a ročne sa predá viac ako 200-tisíc videohier,“ povedal Jakub Jurášek, marketingový riaditeľ spoločnosti Progamingshop.sk. Novinkou vo svete počítačových hier je momentálne aj ukončenie predaja na diskoch. „Počítačové hry na klasických diskoch končia, už od budúceho roka sa prechádza na digitálne kľúče,“ povedal Jurášek.

Kvalitne sa dá zahrať už aj na mobile

Hry určené pre tablety či mobily sú prispôsobované primárne pre danú platformu. „V prípade telefónov možno konštatovať, že hry skôr nasledujú vývoj v oblasti telefónov, a teda nie sú náročnejšie ako súčasné možnosti nových smartfónov,“ povedala Alexandra Piskunová, hovorkyňa spoločnosti Orange. Vývoj telefónov a tabletov totiž výrazne napreduje.

Mobily sa za uplynulých 5 až 10 rokov výrazne zmenili, a to najmä pri hardvérovej špecifikácii. "Z menej výkonných kvádrikov sa stali nadupané smartfóny, ktoré ponúkajú neraz štvor- či osemjadrové procesory, 4 GB RAM i vlastný grafický procesor,“ hovorí Michal Korec hovorca pre služby a financie spoločnosti Telekom.

Za zmienku podľa neho stojí aj zväčšenie displejov z 2 či 3 palcov na veľké plochy medzi piatimi až 6,5 palca. Vďaka týmto zmenám sú nové smartfóny, často už aj v nižších triedach, pripravené na podstatne výkonnejšie hry ako v minulosti. "Výkon telefónov bez problémov prekonáva grafické možnosti handheldov ako Nintendo 3DS či PlayStation Vita, neraz sa približuje ku kvalite minulej generácii konzol Xbox 360 a PS3,“ hovorí Korec.

Počítače kazia výchovu detí

Titulom najväčšie svetové herné štúdio sa momentálne pýši čínsky gigant Tencent, ktorého čistý zisk bol v minulom roku 10,9 miliardy dolárov a tržby dosiahli 36,4 miliardy dolárov. Ďalej zo zahraničných herných projektov najviac zarába hra Candy Crush Saga, ktorá je schopná v priebehu troch mesiacov vytvoriť obrat zhruba 250 miliónov dolárov. Táto hra bola stiahnutá do mobilov, tabletov či počítačov viac ako 2,73 miliardy krát.

Kým na jednej strane biznis počíta zisky z hier, odborníci počítajú škody v rôznych oblastiach. Je otázne koľko detí sa kvôli hrám v mobiloch či počítačoch nevenuje športu, čo môže mať neskôr zdravotné dôsledky. Psychológovia tiež varujú, že ak dieťa prepadne počítačovým hrám, môže to byť na úkor vzdelávacieho procesu s dôsledkami v neskoršom zaradení sa v spoločnosti.