Briti sprísnia pravidlá pre kúpu firiem, nechcú ich dať do nesprávnych rúk

Británia plánuje najväčšiu zmenu v pravidlách pre vstupy zahraničných firiem do britských subjektov za viac ako 20 rokov.

Aby zabránila tomu, že sa domáce podniky v citlivých priemyselných odvetviach dostanú do rúk zahraničných vlastníkov, bude mať vláda novú právomoc zablokovať dohody vo všetkých sektoroch. Minister obchodu Greg Clark chce sprísniť súčasné pravidlá, ktoré sú obmedzené na veľké transakcie, aby zahŕňali všetky britskej spoločnosti vrátane malých. Informovala o tom utorok agentúra Reuters.

Zmeny znamenajú novú éru vládneho dohľadu nad podnikateľskou činnosťou v piatej najväčšej ekonomike sveta, ktorá je pre fúzie a akvizície tradične jedným z najotvorenejších trhov. Prichádzajú pritom v čase boomu, Británia je po Spojených štátoch druhým najpríťažlivejším cieľom zahraničných firiem. Za tohtoročný prvý polrok tam podľa údajov spoločnosti Thomson Reuters boli ohlásené ponuky za 277 miliárd dolárov.

V čase vzostupu čínskych investícií Británia pracuje na zmenách súbežne s podobnými snahami ďalších západných ekonomík, ako sú Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko či Austrália. Zmena pravidiel, ktorá bude predmetom konzultácií, prichádza tiež v čase, keď sa vláda snaží ukázať priaznivejší vzťah k priamym zahraničným investíciám, pretože sa pripravuje na vyjednávanie nových obchodných dohôd po odchode z Európskej únie.

„Tieto návrhy nám zabezpečia, že budeme mať primerané záruky na ochranu našej národnej bezpečnosti a súčasne zabezpečíme, aby naše hospodárstvo zreteľne podporovalo podnikania a v budúcnosti zostalo otvorené vysokej úrovni zahraničných investícií,“ povedal minister Clark.

V súlade s novými pravidlami bude mať vláda právomoc zasiahnuť, keď sa podnik bude snažiť o kúpu či prevzatie kontroly nad firmou, len aby získal určité aktívum, ako sú technológie alebo duševné vlastníctvo. V súčasnej dobe môže vláda zakročiť len v prípade, že dohodou vznikne podnik s trhovým podielom najmenej 25 percent a obratom od 70 miliónov libier. Pre firmy, ktoré vyrábajú technológiu s vojenským využitím, sa tento limit už znížil na jeden milión libier.

Porušenie vládnych odporúčaní v obchodoch so zahraničnými podnikmi bude prvýkrát klasifikované ako trestný, nie občianskopráv­ný čin.

Ministerstvo pre obchod a podnikanie predpokladá, že bude musieť preverovať približne 50 obchodných dohôd ročne, zatiaľ čo za doterajšiu časť tohto roku to bola iba jedna dohoda. Podľa predstaviteľov vlády ide o najvýznamnejšie zmeny od zákona o podnikaní z roku 2002, ktorý umožnil navrhované zlúčenie zablokovať, ak by to malo vplyv na pluralitu médií, národnú bezpečnosť alebo verejné obstarávanie.