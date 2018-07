Štát naleje milióny do turizmu

Len nedávno sľuboval veľkú pomoc tomuto segmentu šéf SNS Andrej Danko. Predseda parlamentu hovoril dokonca o vízii zriadiť v budúcnosti samostatné ministerstvo cestovného ruchu. Dankova strana zatiaľ navrhuje znížiť všeobecnú 20-percentnú DPH na 10 percent za ubytovacie služby a prichádza tiež s agendou rekreačných poukazov. Tie by mali byť v hodnote 500 eur, pričom zamestnávateľ by z toho hradil polovicu. Poukazy by fungovali na dobrovoľnej báze, podobne ako 13. a 14. platy.

Na čo pôjdu milióny?

Návrhmi SNS sa má parlament zaoberať v septembri a ak ich schváli, úžitok by sa mohol prejaviť v nasledujúcich rokoch, finančná pomoc od ministerstva je však už teraz istá. Spolu 40 subjektov v cestovnom ruchu si tak ešte tento rok rozdelí dotácie vo výške takmer 5,7 milióna eur. Peniaze sa ocitnú na kontách 35 oblastných (OOCR) a piatich krajských organizácií cestovného ruchu (KOCR). Zo zákona o podpore cestovného ruchu ich musia použiť na deväť hlavných aktivít – napríklad na marketing, tvorbu produktov v cestovnom ruchu a zvýšenie jeho atraktivity. „Na Slovensku sa dnes turistickému ruchu darí, čo je, samozrejme, veľkou výzvou pre nás všetkých, aby sme v silnej konkurencii dokázali obstáť aj naďalej," citovala v súvislosti so zvýšením podpory pre cestovný ruch ministra Érseka agentúra SITA. Podľa neho ide o krok k tomu, aby sa podporili „zmysluplné a kreatívne projekty“, ktoré prilákajú do regiónov návštevníkov.

Peniaze pridelené navyše ľudí z brandže cestovného ruchu potešili. „Vysoko hodnotím prístup ministerstva, ktoré cestou podpory OOCR a KOCR podporuje cestovný ruch na Slovensku, a to od účinnosti zákona číslo 91 o podpore cestovného ruchu z roku 2010,“ komentoval ústretovosť rezortu prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Stanislav Macko. „Členovia našej asociácie sa dominantne venujú poskytovaniu služieb pre spotrebiteľov v zahraničí, preto z podpory majú osoh len vtedy, ak spolupracujú s OOCR a KOCR pri tvorbe produktov cestovného ruchu, najmä pre aktívny zahraničný cestovný ruch,“ povedal Macko.

Vlani pripadol na jedného Slováka jeden dovolenkár

Navýšenie finančnej podpory je však podľa neho samozrejmým následkom úspechov na poli domáceho, ako aj aktívneho zahraničného cestovného ruchu v roku 2017. „Oba segmenty zaznamenali nárasty návštevníkov a turistov, a tak navýšenie podpory zodpovedá dosiahnutým výsledkom v návštevnosti Slovenska. Na veľmi dobrých výsledkoch cestovného ruchu za ostatné roky majú popri dotovaných subjektoch veľkú zásluhu podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu v tom najširšom slova zmysle. Preto je podľa mňa celkom logické, že sa usilujeme o našu podporu napríklad cestou zníženia dane z pridanej hodnoty a ďalšími návrhmi,“ pripomenul Macko.

Slovensko si ako svoju dovolenkovú destináciu vybral rekordný počet celkom 5,4 milióna turistov, čo bol medziročne nárast o sedem percent. Na malé 5,5-miliónové Slovensko ide o slušný údaj, aj keď potenciál krás prírody môže byť ešte väčší. Spolu 3,2 milióna bolo dovolenkárov zo Slovenska a zvyšok tvorili cudzinci. Vlani turizmu prialo aj počasie, keď v zime bolo dostatok snehu a v lete zase sucho a teplo.

Na Spiši podporia bicyklistov či lyžiarov

Dotácia je pre organizácie cestovného ruchu významnou pomocou. Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš zo Spišskej Novej Vsi získala z ministerstva dopravy dotáciu vo výške 34¤900 eur. Vďaka spojeniu dvoch organizácií do jednej ide zatiaľ o najvyššiu štátnu dotáciu v histórii, podľa jej výkonnej riaditeľky Zuzany Záborskej však jej členovia málo využívajú príležitosť, ktorú štát ponúka. Ide o finančné prostriedky vo výške 90 percent zo sumy členských príspevkov.

„Oblastné organizácie cestovného ruchu sú na trhu už asi siedmy rok. Je nás 40 organizácií a sme jedineční. Jedni sú však bohatí či bohatší, iní menej. A tí menej solventní, v chudobnejších regiónoch, nemajú pri tomto modeli podmienky rozvíjať sa tak dynamicky ako bohatšie destinácie, s bohatými členmi v OOCR. A to napriek tomu, že majú vysoký rozvojový potenciál pre cestovný ruch, najmä primárnu ponuku,“ vraví Záborská. Dodáva, že hoci sú na počet členov bohatá organizácia – majú 51 riadnych členov – nepatria medzi bohaté organizácie cestovného ruchu. „Tešíme sa, že s finančnou podporou môžeme realizovať naplánované aktivity smerované do rozvoja cykloturistiky, ako je značenie cykloturistických trás v súlade s novým návštevným poriadkom Národného parku Slovenský raj, či do podpory udalostí, ako bol v máji Beh v raji a dnes Spišských 333 extreme, do posilňovania infraštruktúry či do obnovy značenia bežeckých lyžiarskych tratí. A, samozrejme, do marketingu a propagácie regiónu,“ spresňuje riaditeľka.

S problematikou dotácií sa podľa nej vynára viacero otáznikov a bola by potrebná odborná diskusia. „Prideľovanie dotácií a prípadné ďalšie navyšovanie musí predovšetkým odrážať ich efektívne využívanie. Chceme vytvoriť dobre fungujúci systém, ktorý dokáže turistom v regiónoch ponúknuť komplexný produkt, a zvýšiť tak návštevnosť Slovenska. Dnešná doba inovácií nás tiež núti k vyššej kreativite, ktorú musíme využívať aj v marketingu,“ uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček.