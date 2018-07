EK potvrdila prevzatie firiem nórskeho Telenoru skupinou PPF

Komisia pripomenula, že kupované firmy nepôsobia na rovnakých trhoch, pretože ich činnosti sú obmedzené na rôzne územia, pre ktoré majú telekomunikačné licencie. Bezproblémové by podľa názoru EK mali byť v budúcnosti ako vzťahy na trhu s medzinárodným roamingom a koncovými telekomunikačnými službami, tak pri predaji mobilných služieb aj služieb spojených s pevnými linkami priamo zákazníkom.

Transakciou skupina PPF okrem plnej kontroly nad mobilným operátorom Telenor v uvedených krajinách získala aj právo používať meno Telenor do polovice roka 2021 a tiež nehnuteľnosti využívané pre prevádzku spoločnosti.

Telenor je popredný poskytovateľ telekomunikačných a mobilných služieb v Škandinávii, strednej a východnej Európe a v Ázii s obratom za minulý rok 12,7 miliardy eur a 178 miliónmi klientov. V strednej a východnej Európe pôsobí 25 rokov.

Na maďarský trh spoločnosť vstúpila v roku 1994 prostred­níctvom operátora Pannon. Následne svoje pôsobenie rozšírila v roku 1996 do Čiernej Hory, a to kúpou operátora Mobi 063, a v roku 2006 do Srbska. V roku 2013 vstúpila na bulharský trh akvizíciou operátora Globul. Ku koncu roka 2017 poskytoval Telenor v Maďarsku, Bulharsku, Čiernej Hore a Srbsku svoje mobilné služby viac ako deviatim miliónom klientov a zamestnával takmer 3 500 ľudí.

PPF Group vlastní viac ako 80-percentný podiel v českom a slovenských operátorovi O2 a ovláda najväčšieho českého majiteľa telekomunikačných sietí CETIN. Vo februári PPF oznámila dohodu o kúpe bulharskej mediálnej spoločnosti Nova Broadcasting Group od Modern Times Group a Eastern European Media Holdings. Transakcia Novu ohodnotila na 185 miliónov eur.

Skupina PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera investuje aj do ďalších odvetví, od bankovníctva a finančných služieb cez biotechnológie, poisťovníctvo, nehnuteľnosti až po poľnohospodárstvo. PPF pôsobí v Európe, Rusku, Ázii a Severnej Amerike. Skupina vlastní aktíva, ktorých hodnota k vlaňajšiemu polroku predstavovala takmer 35 miliárd eur.