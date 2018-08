USA uvažujú o zvýšení plánovaných nových ciel na čínsky dovoz

Spojené štáty údajne uvažujú o zvýšení plánovaných nových ciel na čínsky dovoz z 10 % na 25 %. Ich hodnota by tak dosiahla 200 miliárd USD (170,41 miliardy eur). Washington tak chce vystupňovať tlak na Peking, aby od neho dosiahol ústupky po tom, ako sa ukázalo, že obchodný spor medzi oboma krajinami sa začína prejavovať na výkone čínskej ekonomiky. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný.