Brexit bez dohody by poškodil automobilový priemysel v Británii aj v EÚ

Brexit bez dohody by vážne poškodil automobilový priemysel v Británii aj v Európskej únii (EÚ). Jeho náklady by po zavedení ciel stúpli a prípadný chaos by zasiahol ako automobilky, tak spotrebiteľov. Upozornilo na to britské združenie výrobcov a predajcov motorových vozidiel SMMT.

Premiérka Theresa Mayová necelých osem mesiacov pred vystúpením svojej krajiny z EÚ stále nemá hotový návrh na udržanie hospodárskych väzieb s blokom, ktorý by sa páčil obom táborom v jej rozdelenej Konzervatívnej strane a bol by prijateľný aj pre vyjednávačov v Bruseli.

Mayová medzitým zintenzívnila prípravy aj na brexit bez dohody 29. marca 2019. To by znamenalo katastrofu pre piatu najväčšiu ekonomiku EÚ aj samotný blok. Takýto odchod Spojeného kráľovstva by mohol vydesiť finančné trhy a vykoľajiť obchodné toky v celej Európe a aj mimo nej.

Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt v utorok (31.7.) predniesol posolstvo vlády, keď povedal, že „reálnu šancu“ na brexit bez dohody, ktorý by ublížil obom stranám, by bolo možné zastaviť, ak by EÚ prijala „pragmatický a rozumný“ prístup a uprednostnila pracovné miesta.

Automobilky sa obávajú nejasného odchodu Británie z EÚ

Podľa Mika Hawesa, riaditeľa SMMT, sa automobilky čoraz viac obávajú nedostatku jasnosti pokiaľ ide o spôsob odchodu Británie z EÚ. To zvyšuje riziko brexitu bez dohody a návrat k pravidlám Svetovej obchodnej organizácie, ktoré by mohli britským vývozcom automobilov preniesť clá na import do EÚ na úrovni 10 %. „Žiadna dohoda jednoducho nie je voľba, vážne by to poškodilo priemysel nielen vo Veľkej Británii, ale aj v Európe,“ povedal Hawes novinárom.

V stávke je pritom budúcnosť jedného z mála britských odvetví, ktoré sa od 80. rokov minulého storočia teší z úspechu. Automobilový priemysel v krajine zamestnáva viac ako 850 000 ľudí a dosahuje ročný obrat 110 miliárd USD. Veľa firiem je pritom vo vlastníctve zahraničných spoločností.

Najväčší výrobcovia automobilov na svete, vrátane Toyoty, BMW a Fordu, naliehali na vládu v Londýne, aby zabezpečila, že budú môcť aj po brexite bez prekážok dovážať a vyvážať.

Stúpenci brexitu tvrdia, že britskej ekonomike z krátkodobého hľadiska prinesie bolesť, ale z dlhodobého bude prosperovať, keď sa oslobodí od EÚ, ktorú niektorí z nich považujú za neúspešný nemecký experiment európskej integrácie.

Zlyhanie môže stáť Mayovú post

Londýn a Brusel potrebujú najneskôr v októbri dosiahnuť konečnú dohodu o brexite, aby poskytli národným parlamentom dostatok času na jej ratifikáciu do dňa odchodu. Hrozba veľkých politických otrasov však zostáva, keďže Mayovej menšinová vláda bude v nadchádzajúcich mesiacoch čeliť sérii zlomových momentov v procese brexitu. Premiérka musí nájsť spôsob, ako uzavrieť dohodu s EÚ, ktorá už odmietla jej preferovaný obchodný plán a predložiť ju na hlasovanie v parlamente. Zlyhanie v niektorom z týchto troch bodov by mohlo stáť Mayovú jej post a uvrhnúť Spojené kráľovstvo do krízy.