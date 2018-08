Juncker upozornil, že EÚ plní svoje sľuby a dováža veľké množstvá sóje z USA

Komisia v stredu zverejnila najnovšie údaje o dovoze sójových bôbov do EÚ, ktoré potvrdili nárast tejto komodity z USA o 283 %. Tým celkový podiel dovozu americkej sóje narástol na 37 %, kým v júli 2017 bol na úrovni iba 9 %.

Predseda EK Jean-Claude Juncker, ktorý sa vo Washingtone dohodol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, že USA a EÚ sa budú usilovať o nulové clá a nulové subvencie na priemyselné tovary (okrem automobilov), zaviedol do praxe dvojmesačný mechanizmus podávania správ o vývoji obchodu so sójovými bôbmi z USA do EÚ.

„Európska únia môže dovážať viac sóje z USA, a to sa deje tak, ako sme to povedali,“ uviedol Juncker.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan pripomenul, že Únia a USA sú dlhoročnými partnermi a je tu priestor aj na ďalšie posilňovanie obchodných vzťahov. „Vyjadrili sme ochotu dovážať viac sójových bôbov zo Spojených štátov a toto sa už deje,“ dodal Hogan, podľa ktorého európski a americkí poľnohospodári majú výhody zo vzájomnej spolupráce.

V spoločnom vyhlásení z 25. júla sa Juncker a Trump dohodli, že hoci budúca spolupráca v oblasti obchodu nezahŕňa poľnohospodárstvo ako rezort, EÚ a USA budú pracovať na zvýšení obchodu so sójou.

Najnovšie údaje naznačujú, že dovoz sójových bôbov z USA do EÚ sa zvyšuje. V porovnaní s júlom 2017 sa ich dovoz zvýšil o 283 % na 360.000 ton. Dovoz sójovej múčky, ktorý je tradične nižší, čo sa týka USA, sa tiež zvyšuje – v júli 2018 bolo dovezených 185.000 ton tohto tovaru, čo predstavuje nárast o 3,33 % v porovnaní s júlom 2017. USA v súčasnosti dodávajú 13 % sójovej múčky v EÚ, v porovnaní s 0,3 % v júli 2017.

Komisia zdôraznila, že Únia potrebuje viac sóje, ktorá slúži ako zdroj bielkovín na kŕmenie zvierat (kurčatá, ošípané, dobytok), a aj na výrobu mlieka. EÚ v súčasnosti dováža približne 30 miliónov ton sóje ročne, pretože na svojom území nemôže produkovať dostatočné množstvá. USA ponúka v súčasnosti najkonkurenci­eschopnejšie ceny na trhu so sójou, čo je podľa EK „príťažlivá možnosť“ pre európskych dovozcov a spotrebiteľov.