Trump chce vychovávať Čínu ďalšími clami, aby zmenila svoje správanie

Úrad amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhol zvýšenie ciel na čínsky tovar, ktorého ročná hodnota dovozu dosahuje 200 miliárd USD, z desiatich percent na 25 percent. Novinárom to povedali podľa agentúry Reuters úradníci Trumpovej vlády.

Podľa nich Trump odporučil americkému obchodnému splnomocnenci Robertovi Lighthizerovi, aby zvážil vyššie sadzby ako súčasť úsilia zaviesť správne nástroje, ktoré majú prinútiť Čínu, aby zmenila svoje správanie.

Vláda návrh na zvýšenie ciel predloží na vyjadrenie verejnosti spolu s pôvodným návrhom na zavedenie desaťpercentných ciel. Verejnosť sa k pôvodnému návrhu mala vyjadriť do 30. augusta, teraz tento termín predĺžili do 5. septembra.

Čína v stredu v reakcii uviedla, že ak Spojené štáty podniknú ďalšie kroky v obmedzovaní obchodu, zareaguje rovnako. Hovorca ministerstva zahraničia v Pekingu povedal, že americký nátlak nebude fungovať a že Čína v obchodných otázkach vždy presadzovala dialóg.

Trumpov kabinet ohlásil 10. júla zámer zaviesť nové tentoraz desaťpercentné clá na ďalších asi 6000 čínskych výrobkov. Na zverejnenom zozname sú potraviny, lieky, výrobky z hliníka a ocele a spotrebiteľské tovary ako je krmivo pre psov, nábytok, byciklové kolesá, baseballové rukavice alebo kozmetika. Clá sa majú uplatňovať od septembra.

Spojené štáty začali obchodnú vojnu s Čínou začiatkom júla zavedením ciel vo výške 25 percent na čínsky tovar v objeme 34 miliárd dolárov; Čína v odvete zaviedla clá v rovnakej výške na rovnaký objem amerických výrobkov. Trump následne uviedol, že je pripravený zaviesť clá na všetky dovozy z Číny v objeme 500 miliárd dolárov.

Podľa amerického prezidenta sú zvažovaná clá na tovar za 200 miliárd dolárov odpoveďou na čínska odvetné clá. Erin Ennisová z americko-čínskej obchodnej rady sa domnieva, že problematická je už desaťpercentná sadzba. Ak sa viac ako zdvojnásobí, bude to oveľa horšie. Clá sa budú vzťahovať už na zhruba polovicu čínskeho dovozu do USA, vrátane spotrebného tovaru. „Rast nákladov sa prevedie na zákazníkov, dotkne sa to peňaženky väčšiny Američanov,“ povedala Ennisová agentúre Reuters.

Spojené štáty obviňujú Čínu z krádeží duševného vlastníctva amerických firiem a chcú znížiť svoj vysoký schodok obchodnej bilancie s touto druhou najväčšou ekonomikou sveta. Obchodný spor je však široko vnímaný ako upevňovanie si pozícií a snaha o získanie väčšieho vplyvu na medzinárodnej scéne, napísal spravodajský server BBC.

Americký minister zahraničia Mike Pompeo v pondelok oznámil plán investovať v Ázii a Tichomorí do technológií, energetiky a infraštruktúry. Pozorovatelia krok vnímajú ako pokus bojovať proti rastúcemu vplyvu Číny v regióne.

Washington sa tiež v najbližších týždňoch chystá uvaliť clo na zvyšný čínsky tovar v hodnote 16 miliárd dolárov z celkovo plánovaného objemu 50 miliárd dolárov.