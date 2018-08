Úroda obilnín má byť nižšia o šesť percent

Celková úroda hustosiatych obilnín na Slovensku by mala byť v roku 2018 medziročne nižšia o 5 až 6 %, mala by dosiahnuť úroveň 2,288 milióna ton.

Uviedli to vo štvrtok na tlačovej konferencii predstavitelia Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS).

Pšenice by sa malo v tomto roku podľa Rebrových slov urodiť 1,78 milióna ton, v minulom roku to bolo 1,77 milióna ton. Jačmeňa sa urodí pravdepodobne 508.000 ton, v roku 2017 to bolo 545.000 ton.

Kukurice by sa podľa neho v roku 2018 malo urodiť 1,5 milióna ton, kým v minulom roku to bolo 1,066 milióna ton. Produkcia olejnín by v tomto roku mala dosiahnuť 786.000 ton, vlani to bolo 775.000 ton.

ZVKSaOS SR predstavuje záujmové združenie právnických subjektov podnikajúcich v oblasti výroby kŕmnych zmesí, združuje členov zaoberajúcich sa skladovaním poľnohospodárskych komodít, ako aj obchodných spoločností podnikajúcich v oblasti nákupu a predaja krmív, kŕmnych komponentov a obilia.