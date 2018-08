Brusel nahneval Francúzov, chce pre brexit upraviť trasy lodí

Tento návrh je však podľa Belga neprijateľný pre Francúzsko, ktoré zdôraznilo, že eurokomisia „absolútne“ nezohľadňuje zemepisnú polohu a kapacitu francúzskych prístavov.

Exekutíva EÚ 1. augusta s ohľadom na brexit navrhla upraviť trasu transeurópskeho dopravného koridoru Severné more – Stredozemné more, ktorý zaisťuje prepojenie Írska a Škótska s krajinami Beneluxu a prístavom v Marseille.

Komisia chce úpravou dopravného koridoru podporovať priame linky v námornej doprave a vyhnúť sa prechodom do a zo Spojeného kráľovstva. Koridor v súčasnosti spája Britániu s európskym kontinentom cez francúzske prístavy v Calais a Dunkerque. Dokument EK však navrhuje priame prepojenie Írska cez Dublin a Cork s prístavmi v Beneluxe – Zeebrugge, Antverpy a Rotterdam. Čo znamená, že trasa by obišla geograficky bližšie prístavy v Calais a Dunkerque.

Belga upozornila, že tento návrh nahneval francúzsku ministerku dopravy Elisabeth Borneovú, ktorá zaslala oficiálny protest do Európskej komisie. Borneová do Bruselu odkázala, že bolo by vhodnejšie posilniť väzby medzi Írskom a prístavmi Calais a Dunkerque a dokonca rozšíriť dopravný koridor cez prístav Le Havre do Paríža. Ministerka tiež naznačila, že „vzhľadom na výnimočné okolnosti, ktoré viedli k brexitu“, EK by mala uprednostniť najbližšie prístavy spájajúce Írsko s kontinentom – Cherbourg, Roscoff a Brest.

Európsky týždenník Politico uviedol, že rozhodnutie eurokomisie vylúčiť francúzske prístavy z transeurópskeho dopravného koridoru pramení z obáv z preťaženia colných orgánov v prístavoch severného Francúzska a z neistôt týkajúcich sa štrajkov prístavných pracovníkov vo Francúzsku.

Všetky strany, ktorých sa týka zmena dopravného koridoru Severné more – Stredomorie, môžu predložiť EK svoje pripomienky do konca septembra. Tie budú zohľadnené v rámci politických diskusií medzi členskými štátmi EÚ a Európskym parlamentom.