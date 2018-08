Firmy v regióne zvýšia výdavky na vedu a výskum

Viac ako polovica opýtaných spoločností z regiónu strednej Európy plánuje v nasledujúcich dvoch rokoch vynakladať viac výdavkov na výskum a vývoj. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte, ktorého cieľom je analýza súčasných trendov a identifikácia hlavných prekážok pri väčších investíciách do výskumu a vývoja.

Ešte pozitívnejšie výsledky zaznamenal prieskum pri plánoch firiem investovať v tejto oblasti v horizonte troch až piatich rokov. Zvýšiť svoje výdavky na výskum a vývoj plánujú viac ako dve tretiny (67 %) spoločností, čo predstavuje zvýšenie o 10 percentu­álnych bodov.

„Kým inovatívnosť ekonomiky je vo veľkej miere viazaná na výdavky na výskum a vývoj, úspech krajiny v inováciách nezávisí len od nich. Dôležitú úlohu zohrávajú aj inštitucionálne faktory, ako napríklad kvalita zákonov, a to, či je prostredie pre investorov priateľské alebo nepriateľské,“ vysvetľuje Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte.

Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré podľa neho ovplyvňujú výdavky firiem na výskum a vývoj v tomto regióne, patria dostupnosť, efektívnosť a zrozumiteľnosť systému stimulov. Ďalej ide o schopnosť jednoducho identifikovať činnosti, ktoré sú oprávnené na daňové stimuly a granty. Dôležitým faktorom je podľa Rybára aj dostupnosť kvalifikovaných výskumných pracovníkov, pričom za významný pre zvyšovanie investícií ho považuje až 62 % firiem oslovených spoločnosťou Deloitte.

Zvyšovaniu výdavkov v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku by mala pomôcť aj vládou schválená Stratégia hospodárskej politiky s výhľadom do roku 2030, ktorej cieľom je postupné približovanie sa k znalostným ekonomikám v rámci EÚ. Jedno z odporúčaní hovorí práve o postupnom zvyšovaní výdavkov na výskum a vývoj do roku 2030 tak, aby bola dosiahnutá úroveň prvej päťky krajín EÚ z pohľadu podielu výdavkov na výskum a vývoj na HDP. Jedným z hlavných nástrojov podpory majú byť rôzne daňové úľavy.

„Daňové opatrenia sú vhodný nástroj na podporu výskumno-vývojových a inovačných činností podnikov. Za také možno považovať predovšetkým všeobecné opatrenia, ktoré po splnení stanovených podmienok môže využiť každá spoločnosť. Ide o transparentný spôsob podpory podnikateľského prostredia, ktorý má značný motivačný účinok. V prípade ďalšieho zatraktívnenia tohto inštitútu podľa plánov dokumentu budú spoločnosti motivované ďalej rozširovať na Slovensku svoje výskumno-vývojové aktivity a vytvárať nové pracovné miesta pre odborníkov," tvrdí Rybár.

Na prieskume sa zúčastnilo 329 spoločností z Chorvátska, Česka, Estónska, Maďarska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovenska a Slovinska.

TASR informovala spoločnosť Deloitte na Slovensku.