Coca-Cola stiahne sladké nápoje zo slovenských stredných škôl

Tento krok vyplýva z dobrovoľného záväzku európskej organizácie výrobcov sýtených nápojov Unesda, ktorej súčasťou sú aj spoločnosti The Coca-Cola Company a Coca-Cola HBC. „Záväzok organizácie Unesda nepredávať na stredných školách sladené nápoje sa vzťahuje iba na sýtené nápoje. Na Slovensku sme sa rozhodli rozšíriť tento zodpovedný prístup aj na ďalšie kategórie, akými sú napríklad ľadové čaje,“ priblížil Petr Jonák, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Od septembra tohto roku tak budú v ponuke automatov len nekalorické a nízkokalorické nápoje. Z automatov spoločnosti by mali zmiznúť aj reklamy a logá. „Po novom bude ich plocha iba vyzývať k dodržiavaniu pitného režimu,“ ozrejmil Jonák s tým, že výrobca nápojov zároveň aktívne pracuje na splnení ďalšieho záväzku Unesda. Tým je priemerné zníženie cukru v portfóliu sýtených nápojov o 10 % do roku 2020.

Dobrovoľný záväzok sťahovať sladené nápoje sa podľa odhadov asociácie Unesda bude týkať 50.000 európskych stredných škôl. Zasiahnuť by tak mal približne 40 miliónov mladých ľudí v 28 krajinách. Záväzok by mal byť vo všetkých krajinách uvedený do praxe do konca tohto roka.