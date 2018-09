Firmy vo svete už pociťujú obchodnú vojnu Trumpa s Čínou

Aktivitu v globálnom výrobnom sektore v auguste negatívne poznačili slabé objednávky. Ukázal to najnovší prieskum. Je to ďalší dôkaz, že firmy čoraz viac pociťujú stupňovanie obchodného konfliktu medzi USA a Čínou, ktorý by mohol vykoľajiť aj rast svetového hospodárstva.