Hlavné mesto zatápa problémová kanalizácia

„Nie je to tak, že by mali slúžiť len na splaškovú vodu. Pôvodne sa budovala kanalizácia na splaškovú vodu a na dažďovú vodu. Tie staršie boli združené, splašková aj dažďová voda išla v podstate do jednej vetvy,“ vysvetľuje architekt Branislav Kaliský, ktorý je zároveň mestským poslancom. „Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) dnes nebuduje novú kanalizáciu, necháva ju budovať developerom, a potom to od nich za veľmi zvláštnych podmienok odkupuje.

Problém je hlavne v tom, ako sa to celé buduje. Keď kanalizačné rúry buduje developer, veľakrát sú predražené a BVS-ka ich odkupuje za niekoľkonásobne vyššiu sumu, ako by si to vybudovala sama. Neviem, či je urobená nejaká centrálna pasportizácia,“ uvažuje Kaliský. „Kanalizácia je určite v zlom stave. O tom sa nemusíme baviť. To nie je tak, že teraz sa stala nejaká megakalamita, a preto nastal problém,“ naráža architekt na stav zo soboty, keď po lejaku vytopilo ulice.

Poručíme vetru, dažďu?

Na otázku Pravdy, či kanalizáciu budujú developeri, vedúci oddelenia PR a marketingu BVS Ján Pálffy odpovedal: „V prípade novobudovaných celkov je výstavba sietí realizovaná aj developermi, resp. zo strany samospráv.“ Verejná kanalizácia v Bratislave je podľa neho budovaná ako jednotná.

„Sú do nej zaústené kanalizačné prípojky z objektov, ako aj dažďových vpustí. Vpusty sú v správe a v majetku správcu konkrétnej komunikácie, resp. územia, na ktorom sa nachádzajú – t. j. magistrátu, mestských častí, miest, obcí a podobne. Za ich čistenie preto nezodpovedá BVS, ale správca komunikácie alebo inej plochy,“ uviedol Pálffy. Kaliský však tvrdí, že niektoré kanalizácie "dokonca ústia iba do zeme, a nie sú napojené na sieť“.

Záplavy v Bratislave podľa Pálffyho spôsobuje tiež to, že pri nárazových dažďoch dochádza aj k odvádzaniu dažďovej vody zo spevnených plôch, napríklad z parkovísk, a tiež z nespevnených, tzv. zelených častí, z ktorých voda steká do jednotlivých vpustí aj s nánosmi, čo môže spôsobiť upchatie vpustov. „A následne aj verejnej kanalizácie, ktorá nemôže využívať svoju plnú projektovanú kapacitu. Dažďové vpuste, aj vyčistené vpusty, sa zanesú, a tak nie sú schopné pohltiť všetko množstvo dažďovej vody,“ vysvetľuje Pálffy.

Problém vidí aj v hasičoch, ktorí na zníženie hladiny vody otvárajú kanalizačné poklopy, čím sa do kanalizačných potrubí môže dostať aj materiál, ktorý nedokáže odtiecť alebo potrubie upchá. Hovorca vidí problém aj v množstve zrážok, aké v minulosti nebývalo, a kanalizačná sieť naň vraj nie je dimenzovaná. "Ide totiž o silné nárazové, prívalové dažde, počas ktorých behom veľmi krátkeho časového intervalu spadne veľký objem vody. Ak by rovnaký objem vody napršal kontinuálne počas celých 24 hodín, boli by prietokové pomery v kanalizačnej sieti oveľa lepšie a voda by na komunikáciách nestála,“ argumentuje.

Problémom s odtekaním dažďovej vody sú vystavené najmä lokálne najnižšie položené miesta, čiže podjazdy na Bajkalskej a Gagarinovej, tiež v podchodoch. Zle sú na tom tiež nižšie položené komunikácie, ako napríklad Račianska. Bratislava navyše leží pod horským pásom Malých Karpát. Pri prívalových dažďoch tak aj voda z hôr stečie do mesta aj s nánosmi.

Všetko je technicky riešiteľné

Podľa Kaliského by však na odstránenie prívalových dažďov pomohli aj celkom jednoduché riešenia. Sám sa angažuje v občianskom združení ZEBRA – Zelená Bratislava, ktoré má za cieľ zušľachtiť mestské parky v Ružinove a v Dúbravke, do roku 2020 ich chce premeniť na „multifunkčný, esteticky pôsobiaci a jedlý park“. V parku pred Paneurópskou vysokou školou v Ružinove tak vďaka združeniu na zachytávanie dažďovej vody využívajú jazierko – retenčnú nádrž.

„Vo Švajčiarsku sa retenčné nádrže zakopávajú aj pod zem. Ide o to, aby kanalizácia kapacitne stíhala, keď príde prívalový dážď. Najprv sa voda zleje do nádrže a z nej odchádza do kanalizácie. V Bratislave máme tuším jedenásť jazier. Napríklad pri obchodnom centre Retro v Ružinove by naozaj stačilo urobiť jednu rúru, ktorá by vodu cez nejakú čističku odviedla do neďalekého jazera Rohlík. Sú to veľmi jednoduché a rýchle opatrenia,“ vraví Kaliský.

Podľa jeho odhadu by sa s problémom dalo vyrovnať asi do piatich rokov a dažde by nás nemuseli prekvapovať. „Kanalizácia má spätné klapky. Spätný chod splaškov by nemal byť možný. Zrejme bude problém v tom, ako ich kontrolujú. Všetko je to technicky riešiteľné,“ vraví Kaliský.

Magistrát sa dlhodobo sťažuje na problém s financovaním. V hlavnom meste žije totiž veľa ľudí, ktorí sa v ňom neprihlásia na trvalý pobyt a mesto tak získa menej peňazí z daní, ako by malo. Aj preto možno peniaze na efektívne riešenia chýbajú.

„Bratislava je finančne poddimenzovaná,“ súhlasí Kaliský. Vo výbere daní však hlavný problém nevidí. „Je to vec zákona o Bratislave, jeho zmenu by bolo treba podporiť vo vláde. Samozrejme, čím viac tu tých ľudí bude, tým lepšie, lebo tým viac ľudí sa bude skladať na dane,“ vraví. V roku 2016 sa dokonca dane zvyšovali a mesto 26 miliónov eur ušetrilo. „Len to treba rozumne investovať,“ vraví Kaliský.

Štruktúra veľkých spoločností, ako je BVS, nie je podľa neho ideálna, nedokážu totiž rýchlo reagovať na problémy. Mali by sa zjednodušiť. „Pri Retre by bol potrebný okamžitý zásah, lebo v Ružinove bol problém najvypuklejší. A komunikácie teraz asfaltovali, mohli ich už aj odkanalizovať, urobiť tam retenčné nádrže.

Keby sa to robilo poriadne, tak nemáme tieto stresy,“ vraví mestský poslanec. Ako príklad rýchleho riešenia problému uvádza zatopený, len nedávno zrekonštruovaný podchod na Trnavskom mýte. Vyčistili ho v priebehu niekoľkých hodín. „Staval ho súkromník, je to jeho záujem, jeho peniaze. Problém nezavinil sám, ale odčerpanie vody čerpadlami bol rýchly proces. O dve hodinky nebolo po vode ani stopy,“ vraví. Magistrát k téme na otázky Pravdy do uzávierky neodpovedal.