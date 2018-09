V michalovskej Yazaki pracuje oveľa menej ľudí, časť výroby je v Rumunsku

Podľa jej vedenia ich má však stále nedostatok. V meste plánuje firma zotrvať aj v najbližších rokoch. O možnom ukončení výroby sa medzi zamestnancami spomínajú roky 2022 až 2023.

Ako TASR informovala hovorkyňa michalovskej radnice Iveta Palečková, konateľ Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o. Dieter Hartwich navštívil v súvislosti s aktuálnou situáciou vo firme primátora Viliama Zahorčáka.

„Pán Hartwich informoval primátora mesta o skutočnosti, že táto etablovaná spoločnosť plánuje naďalej podnikať na území nášho mesta a vyvrátil tak niektoré medializované informácie o ukončení jej pôsobenia v Michalovciach. Firma plánuje zotrvať v našom meste aj v ďalších rokoch, na ktoré už má zabezpečené zmluvné dohody na odber svojich výrobkov. Naopak, problém pri dodržiavaní zmluvných vzťahov znamenajú pre túto spoločnosť ťažkosti so zamestnancami, ktorých má firma Yazaki stále nedostatok,“ priblížila s tým, že pre zatraktívnenie ponuky zamestnanosti pristúpila firma aj k navýšeniu platov. „Ich dopyt po pracovníkoch však stále nebol uspokojený,“ uzavrela.

Predseda odborovej organizácie Ľuboslav Kračanský pre TASR uviedol, že na pracovnom mítingu vo februári im bolo povedané, že do roku 2022 až 2023 by mal závod v Michalovciach končiť. „Lebo dovtedy máme výrobu, ak žiadnu novú nedostaneme,“ priblížil s tým, že podľa neho budú jednotlivé deriváty, teda časti výroby, postupne vypadávať. „Takže to nebude tak, že sa zo dňa na deň fabrika zatvorí,“ spresnil. Stav sa podľa neho dá zvrátiť v tom prípade, ak by dostali inú výrobu. „Ťažko je špekulovať, čo bude. Možno medzitým, lebo je to ďaleko, môžeme dostať úplne inú výrobu,“ dodal.

Čo sa týka výrobných zamestnancov, spomenul, že fluktuácia v tejto súvislosti bola, je a bude. Podľa neho do výroby prichádzajú aj noví ľudia. Na otázku, koľko ich v súčasnosti fabrika zamestnáva, odpovedal, že naposledy to bolo 1600 zamestnancov. Ešte v júni 2016 bolo vo fabrike zamestnaných 3065 ľudí. V januári 2017 to bolo 2700 ľudí. Ako vtedy pre TASR uviedla Iveta Veľasová z oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Yazaki, výrazné zníženie kapacít súviselo s vtedajším delením výroby s Rumunskom. Tým, že spoločnosť nenahrádzala fluktuáciu, sa stav zamestnancov znižoval a pokračovať to malo aj z dlhodobého hľadiska.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neeviduje nahlásené hromadné prepúšťanie v pôsobnosti úradu práce v Michalovciach. Informáciami o tom, koľko zamestnancov z tejto firmy odišlo od začiatku roka, nedisponuje, keďže evidencia na úrade práce je dobrovoľná. „Zamestnávateľ (firma Yazaki) momentálne nenahlásil voľné pracovné miesta na úrade práce,“ informovala TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová.