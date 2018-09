Balené pivo víťazí nad čapovaným

Kultúra pitia piva na Slovensku sa mení. Nad čapovaným pivom víťazí pivo balené do plechoviek, sklených a plastových fliaš. Na meniace sa spotrebiteľské zvyklosti reaguje druhý najväčší výrobca piva Pivovar Šariš investíciou do novej plechovkovej linky, inováciou linky na stáčanie piva do fliaš a tiež modernizáciou filtračnej linky. Dovedna ide o investíciu za 4,4 milióna eur.

Slovensko uteká od čapovaného piva k balenému, lebo nad pitím piva vo výčapoch vyhráva jeho konzumácia v rodinách, či už ako súčasť klasického stravovania, záhradných posedení pri grilovačke, alebo ako rituálny nápoj pri sledovaní rôznych športových podujatí v televízii. „Rodí sa nová kultúra pitia piva, ktorú na Slovensku charakterizuje 70-percentná spotreba baleného piva. Už len necelá jedna tretina piva pripadá na klasické čapované pivo,“ povedal generálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja Grant Liversage. Na porovnanie, najväčší spotrebitelia piva na svete Česi vypijú vo svojich krčmičkách 40 percent všetkého piva.

Rýchlo rastúci dopyt po balenom pive by v Plzeňskom Prazdroji Slovensko nezvládli bez posilnenia výroby plechovkového a fľaškového piva – alkoholického aj nealkoholického, či ochutených nápojov na báze piva. Tohtoročné horúce leto, ktoré odštartovalo mimoriadne úspešnú sezónu 30-stupňovými teplotami už v apríli, iba potvrdilo dlhodobý trend. Slováci vo veľkom nakupujú predovšetkým plechovkové pivo, ktoré tvorí až dve tretiny všetkého baleného piva. „Sklené či plastové fľaše nepredstavujú hlavný prúd spotreby, ten tvorí pivo zabalené do plechovky,“ povedal Grant Liversage. Nečudo teda, že z vyše štvormiliónovej investície do modernizácie pivovaru vo Veľkom Šariši pripadne na novú plechovkovú linku 2,1 milióna eur. Bez tejto investície, ktorá by mala slúžiť už na jar budúceho roku, by východniari nestíhali pokryť rastúci dopyt po pive naplnenom do plechoviek.

Plechovkové pivo veľa prezrádza o tom, akí sú Slováci spotrebitelia. Stávajú sa z nich pohodlní konzumenti. Hoci v obchodoch je vcelku dobre zorganizované spätné odkupovanie fliaš, ľuďom viac vyhovuje „jednocestný“ plechovkový hliníkový obal. Odpadá totiž starosť s vracaním obalov. Prázdna plechovka je síce stopercentne recyklovateľná, otázka však je, koľko zo slovenských spotrebiteľov je uvedomelých pri triedení obalov. Možno však predpokladať, že väčšina plechovíc napokon aj tak skončí v komunálnom odpade.

Milovníci piva sú presvedčení, že najväčší zážitok z pitia piva prináša výčap v hostinci, krčme – dnes premenovanej na pub. Pravda, budúcnosť nemajú pivné pohostinstvá postavenú len na ponuke správne čapovaných pív. „Rozvíjajú sa tie, ktoré k pôvodnému jednoduchému občerstveniu začali ponúkať kvalitnú kuchyňu, postavenú na jedlách, čo pasujú k pivám a vytvárajú tak komplexný gastronomický zážitok,“ podotkol Grant Liversage.

Aktuálnou otázkou po tohtoročnej chudobnejšej úrode sladovníckeho jačmeňa v celej Európe a rovnako nižšej úrody chmeľu je, aká bude cena piva. Šéf Plzeňského Prazdroja ubezpečil, že k rastu cien by nemalo dôjsť ani v Českej republike, ani na Slovensku. Plzeňský Prazdroj Slovensko je podobne ako Plzeňský Prazdroj súčasťou skupiny Asahi Breweries Europe Group, ktorá vznikla akvizíciou piatich stredoeurópskych pivovarníckych spoločností. Keďže táto skupina v japonskej réžii má uzavreté dlhodobé kontrakty na dodávku sladovníckeho jačmeňa pre svoje sladovne a rovnako chmeľu pre pivovary, nehrozí podľa Granta Liversageho zvyšovanie cien piva.

Posledných päť rokov spotreba piva na Slovensku dlhodobo osciluje na úrovni mierne prevyšujúcej hranicu 70 litrov piva na hlavu a rok. Po horúcom lete je isté, že v roku 2018 sa spotreba zvýši. Potiahlo ju aj nealkoholické pivo, ktoré už vlani malo v Plzeňskom Prazdroji Slovensko 20-percentný nárast predaja. Nevedno síce, aká bude pivovarnícka jeseň, ale ani prípadné zhoršenie počasia by už nemalo znížiť vysoko aktívne skóre v spotrebe piva. Na akú úroveň sa dostane spotreba piva na konci roka, však pivovarníci neuviedli.