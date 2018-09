Tretina Slovákov nebola na dovolenke

Kto koľko míňa?

Vyplynulo to z analýzy UniCreditBank, ktorá sa odvoláva na údaje z Eurostatu. Podľa nich priemerná európska domácnosť vyčlení ročne na svoje dovolenky takmer päť percent čistých príjmov. No dovolenku si nemôžu dopriať aj v iných štátoch, v priemere nedovolenkuje až takmer 40 percent populácie EÚ.

Zo štatistík vyplýva, že Slováci dajú na noc dovolenky za osobu v priemere 55 eur. Denník Pravda oslovil ohľadom výdavkov na dovolenku niektorých ľudí. Napríklad Dana z Trnavy je rozvedená, žije sama s dcérkou, za ubytovanie je ochotná zaplatiť maximálne 50 eur za izbu pre dvoch. „Tento rok mi na letnú dovolenku nevyšli peniaze. Chodíme skôr na výlety po Slovensku. Ale ak to spočítam, tak za celý rok miniem dokopy, aj za malé výlety, 1¤000 až 1¤500 eur,“ vraví.

Pavol z Pezinka minie na dovolenky ročne asi 7 percent svojho príjmu. „Celkové náklady dokopy za ubytovanie a stravu na jeden deň ma vyjdú asi na 100 eur. Chodievame na sedem dní, väčšinou dvaja,“ dopĺňa. Ak sa vyberie do Chorvátska autom a ubytuje sa v nudistickom kempe, náklady na dovolenku sa tým podstatne znížia.

Andrea z Bratislavy si dovolenku s manželom a dvoma deťmi dopraje minimálne dvakrát do roka. Obaja dobre zarábajú, takže si môžu dovoliť aj komfortnejšie pobyty pri mori all inclusive s leteckou prepravou. „Sme štvorčlenná rodina. Ubytovanie nás stojí väčšinou pre všetkých okolo 150 eur na noc. Letná dovolenka nás dokopy vyjde asi na 3 000 eur, vrátane stravy a ubytovania. Väčšinou ideme do Stredomoria, na Malorku alebo na Sardíniu," vraví.

Lacnejšie vychádza pobyt v Taliansku, keď sa ubytujú v mobilnom domčeku a varia si sami. Ak dovolenkujú na Slovensku, na ubytovaní ušetria, lebo využijú babky. „V lete chodíme k babke do Trenčína a kúpeme sa v Trenčianskych Tepliciach, na jeseň a v zime zas k babke do Liptova, kúpeme sa na termálnych kúpaliskách a lyžujeme sa. Ubytovanie nám teda zabezpečia príbuzní,“ vraví.

Dodáva, že pre rodinu s deťmi už dovolenka vychádza podstatne drahšie. „Za slobodna sa nám s mužom ľahšie cestovalo, mali sme dosť peňazí a každý si platil výdavky sám,“ konštatuje.

Slováci doma prespia 57 % dovolenkových nocí

Priemerný obyvateľ Európskej únie minie na dovolenke za ubytovanie 70 eur, Slováci sú teda stále pod priemerom – za jedno prespatie minú o 15 eur menej. Slovenské domácnosti dávajú na dovolenky 5,1 percenta svojich príjmov. Česi sú na tom s piatimi percentami takmer rovnako a obe krajiny sa tak celkovými výdavkami na dovolenky blížia k priemeru EÚ. Vyšší podiel dovolenkových výdavkov na príjmoch domácností je v rámci regiónu len v Estónsku a v Slovinsku.

Počas pobytu sa však už Slováci a Česi správajú odlišne. Slováci na dovolenke nešetria. Počas roka idú na menej dovoleniek, zato drahších ako Česi. Česi zas chodia na lacnejšie dovolenky, často aj doma v Česku, ale viackrát do roka. Na ubytovaní vedia ušetriť. Priemerné výdavky českého turistu na noc sa pohybujú len okolo 32 eur, čo je spolu s gréckymi a rumunskými dovolenkármi najmenej spomedzi všetkých krajín EÚ. Za nízkymi výdavkami Čechov sú najmä lacné domáce pobyty na vlastných chatách či chalupách. V takom prípade ich noc pobytu vyjde v priemere na 19 eur na osobu.

Až 71 percent dovolenkových nocí strávia Česi v Česku, čo je o 10 percentuálnych bodov viac ako priemer EÚ. Slováci doma na Slovensku prespia len 57 percent dovolenkových nocí. No Česi zároveň aj častejšie cestujú za hranice. Aspoň časť dovolenky v zahraničí si počas roka naplánuje 40 percent všetkých Čechov a len 33 percent Slovákov. A keď už Česi vycestujú, za prespatie sú ochotní minúť v priemere 64 eur, čo je viac ako priemerné výdavky na zahraničnej dovolenke u obyvateľov ďalších 8 krajín EÚ, napríklad u Poliakov, Maďarov či dokonca Švédov.

Staršia generácia objavuje krásy cestovania

Hoci sa Slováci v posledných rokoch rozcestovali, za niektorými krajinami v cestovnom ruchu stále zaostávajú. Na Cypre a vo Fínsku sú domácnosti ochotné vyčleniť na svoje dovolenky až viac ako 10 percent ročných príjmov. Vo Fínsku až 91 percent obyvateľstva strávi počas roka aspoň jednu noc na dovolenke. Na Cypre dovolenkujú dokonca asi dve tretiny obyvateľov, pričom ich dovolenky sú skôr dlhšie a luxusné. Priemerný Cyperčan strávi na dovolenkách počas roka až 29 nocí, čiže takmer celý mesiac. Fíni uprednostňujú viacero krátkych dovoleniek, na jednej strávia v priemere len 3 až 4 noci, ročne sa však vyberú na 7 – 8 takýchto výletov. Dovolenky si ľudia doprajú tam, kde sa ekonomike darí, čo je teraz aj prípad Slovenska, ekonomika zažíva dobré časy. „S tým je spojený aj vyšší záujem Slovákov o cestovanie. Z hľadiska útraty za dovolenku však stále za Európou významne zaostávame," hodnotí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. "To je spôsobené tým, že príjmy Slovákov prudko rastú až v posledných troch rokoch. Nezabúdajme, že ešte v roku 2016 bola miera nezamestnanosti okolo 10 percent a v roku 2014 okolo 14 percent. Staršia generácia, ktorá sa pred pár rokmi trápila so zháňaním živobytia, len postupne objavuje krásy cestovania,“ dodáva Tomčiak. V budúcom roku by mal podľa neho počet cestujúcich Slovákov opäť významne vzrásť, keďže minimálne do konca budúceho roku bude u nás pokračovať silný hospodársky rozmach. „Tento vývoj okrem iného pomôže cestovným agentúram, autobusovej, železničnej a leteckej preprave,“ zhrnul analytik.