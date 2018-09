V EÚ zúri cukrovarnícka vojna, Slovensko svojich podporí

Podľa Matečnej takmer rok po tom, ako boli v Európskej únii (EÚ) zrušené kvóty na cukor, cena tejto komodity kvôli prebytku výrazne klesá.

„Mnohé členské štáty na západ od nás zvýšili plochy cukrovej repy, začal sa cukor dovážať z Thajska a Indie, a to spôsobilo, že cena cukru klesla takmer o 50 percent. To je niečo, čo cukrovarníkov a pestovateľov cukrovej repy dostáva do polohy, že výroba cukru sa stáva mennej rentabilnou. Historicky Slovensko bolo vždy cukrovarníckou krajinou, kedysi sme mali 41 cukrovarov, dnes ich máme dva, Považský cukrovar a cukrovar v Seredi. Máme našťastie aj pestovateľov, ktorí cukrovú repu stále pestujú, aj keď to je dnes už odvaha,“ skonštatovala Matečná.

Na Slovensku sa v súčasnosti pestuje cukrová repa na výmere viac ako 22 000 hektárov. „A máme tu dva cukrovary, ktoré zamestnávajú vyše 3000 ľudí. Preto vítam rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva, že zo zelenej nafty bolo podporené pestovanie cukrovej repy, ktorá aj vďaka tomu zostane na Slovensku,“ skonštatoval predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Podľa slov predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Róberta Kovácsa prebieha po zrušení kvót na cukor klasická obchodná vojna, ktorú by slovenskí producenti bez podpory vlády nemuseli prežiť.

„Európska komisia zrušila dobrý kvótový systém, ktorý fungoval. My sme s tým nesúhlasili, pretože je to taký samovražedný krok, pre ktorý sa rozhodla Únia a my za tým vidíme záujmy veľkých hráčov, ako je Francúzsko, Nemecko, Benelux, ktorí by chceli stiahnuť túto sofistikovanú výrobu na seba a zabezpečovať celý tento trh. Som rád, že rezort sa rozhodol zaradiť repu medzi viazané komodity a som rád, že sa cukrová repa zaradila aj medzi plodiny so zelenou naftou,“ skonštatoval.

Ako chce slovenský cukrovarnícky priemysel prežiť, musí podľa Kovácsa vydržať fungovať aj s minimálnymi výnosmi.

„Ja som vyzval svojich kolegov, aby sme boli tvrdohlaví, zaťatí a vlastenci. Podržme to, aj keď to bude stratové jeden-dva roky. A uvidíme, že pokiaľ dnes v obchodnom reťazci stojí kilo cukru 45 centov, tak o dva-tri roky bude stáť niečo vyše eura. Pretože keď sa zničí ten nadbytočný trh, ktorý tým veľkým spoločnostiam zavadzia, tak ten cukor pôjde cenou naspäť, pretože ani Nemci, či Rakúšania to nedokážu robiť za také nízke ceny a také nízke náklady,“ zdôraznil Kovács.

Podľa ministerky je dôležité, aby si Slovensko zachovalo dnešnú sebestačnosť vo výrobe cukru a pestovatelia cukrovej repy i cukrovarnícky priemysel mohli dosahovať zisk. Ako pripomenula, v súčasnosti je na Slovensku 159 pestovateľov cukrovej repy. V celej Európskej únii sa pestovaniu tejto komodity venuje 137 000 pesto­vateľov. „Zrušením systému kvót stratili istotu garantovanej minimálnej ceny na tonu cukrovej repy, ktorá bola 26,29 eura. Oproti pôvodným cenám, keď bola cena cukru v EÚ približne 650 eur za tonu, klesla hodnota tejto suroviny o takmer polovicu. Klesá permanentne od októbra 2017 a dnes dosahuje sumu na úrovni 361 eur za tonu, čo je už blízko hranice rentability,“ dodala Matečná.