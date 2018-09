Čo je zadarmo, to treba zrušiť. SaS by škrtla vlaky aj obedy

Rozdávať čokoľvek zadarmo je zlá cesta, zlý smer. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to zdôraznil predseda opozičnej SaS Richard Sulík. "Dávať voličom niečo zadarmo, to je tá najprimitívnejšia forma kupovania si hlasov," uviedol Sulík. SaS je tak podľa neho za to, aby sa zrušili vlaky zadarmo a aj pripravované obedy zadarmo.