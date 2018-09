Ľuďom s vysokými platmi nad 6400 eur môžu stúpnuť odvody

Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného sa má zvýšiť zo sedemnásobku na jedenásťnásobok. Poslanec Smeru-SD Ľubomír Vážny (Smer-SD) predložil pozmeňujúci návrh na sociálnom výbore k novele zákona, ktorou sa má zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov.

Opozičný poslanec Jozef Mihál (nezaradený) tento krok kritizoval. Podľa neho sa výrazne zvýšia odvody lepšie zarábajúcim ľuďom, pričom tento nárast nie je kompenzovaný zvýšením dávok. Takto podľa neho „štát vyháňa tých najšikovnejších, najpodnikavejších z krajiny“.

Návrh sa dotýka vysokých platov

Dnes je platný maximálny vymeriavací základ v Sociálnej poisťovni, čiže čast mesačnej mzdy, z ktorej sa platí poistné, vo výške 6384 eur. So zárobkov prevyšujúcich túto sumu sa už odvody neplatia. V prípade 11-násobku by sa odvody platili z čiastky 10 032 eur. Suma sa každoročne mení, od 1. januára bude opäť vyššia.

Dnes pri maximálnom vymeriavacom základe 6384 eur sú mesačné odvody maximálne vo výške 2116,29 eur, viac už platiť nikto s vyšším platom. V prípade posunutia hranice vyššie, čo by v súčasnosti znamenalo plat 10 032 eur, by maximálne mesačné odvody boli 3325,6 eur.

Sociálny výbor návrh neschválil

Parlamentný sociálny výbor neschválil Vážneho návrh. Znamenal by dodatočný príjem do štátnej kasy v objeme 50 miliónov eur ročne.

Vážny predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona, ktorou sa má na Slovensku zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Vymeriavací základ navrhoval zvýšiť dočasne v rokoch 2019 a 2020. Prijatím tohto návrhu by sa podľa Vážneho vytvorila dostatočne dlhá lehota na zavedenie navrhovaných zmien do praxe, čo by pre Sociálnu poisťovňu (SP) znamenalo priestor na prípravu a kvalitnú realizáciu ročného zúčtovania. Zabezpečili by sa však aj vyššie príjmy štátu.

Návrh kritizoval opozičný poslanec Jozef Mihál (nezaradený), ktorý hlasoval proti. Počas hlasovania na výbore sa napríklad zdržala aj koaličná poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD). „Chcem sa s týmto návrhom ešte bližšie oboznámiť, pretože sú tam veci a dôvody, ktoré mi nie sú celkom jasné, takže určite, ak bude predložený návrh do pléna, budem mať k tomu jasnejšie stanovisko,“ zdôvodnila Vaľová.

Mihál návrh odmietol s tým, že sa podľa neho výrazne zvýšia odvody lepšie zarábajúcim ľuďom, pričom tento nárast nie je kompenzovaný zvýšením dávok. Takto podľa neho štát vyháňa tých najšikovnejších z krajiny.

„Presne toto ste urobili aj pred rokom. Podstatou je výrazné zvýšenie odvodov na sociálne poistenie. Týka sa to úzkej skupiny ľudí, ktorí zarábajú viac ako 6500 eur mesačne. Nie je ich veľa, ale obávam sa, že ich bude ešte menej. O 50 % ste im zvýšili daňové zaťaženie,“ poznamenal Mihál. Zároveň uviedol, že návrh na zvýšenie vymeriavacieho základu nebol kompenzovaný zvýšením dávok, ktoré by SP vyplácala dotknutým poistencom. „Nebudú mať vyššie dôchodky ani nemocenské dávky. Vy takýmto spôsobom vyháňate najpodnikavejších ľudí preč,“ myslí si Mihál.

Návrh môže predložiť v pléne

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) v súvislosti s Vážneho návrhom na výbore uviedol, že boli urobené prepočty a analýzy, pričom dôsledky nie sú profitom pre rezort práce, ale pre štátny rozpočet.

Predsedníčke výboru Alene Bašistovej (nezaradená) sa tiež nepáči, že takéto zmeny prichádzajú bez predchádzajúcich rokovaní formou pozmeňujúceho návrhu. „Princíp solidarity ide na úkor princípu zásluhovosti. S týmto ale nesúhlasím. Pridali sa ku mne aj ďalší kolegovia. Osobne si myslím, že takto závažná záležitosť, ktorá zasiahne hoci aj 7000 ľudí, ktorí majú istý príjem, tak by mala byť prerokovaná nielen v koalícii, ale mala by byť prerokovaná aj na vláde a tripartite,“ myslí si Bašistová.

Novelou zákona o sociálnom poistení sa bude zaoberať na aktuálnej schôdzi parlament. Návrh na zvýšenie vymeriavacieho základu môže byť ešte predložený v pléne. Predpokladá to aj Vaľová. „Uvidíme, nechajme sa prekvapiť,“ dodala Vaľová.