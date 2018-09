Hrozí zdraženie čokolády?

Kakaovníky rodia najmä v okolí rovníka. Stromy napádajú čoraz viac rôzne vírusy, ktoré do budúcna ohrozujú produkciu.

Kakaovníky rodia najmä v okolí rovníka. Stromy napádajú čoraz viac rôzne vírusy, ktoré do budúcna ohrozujú produkciu. Autor: SHUTTERSTOCK

Z krajín, v ktorých sa pestujú kakaovníky, prichádzajú znepokojujúce správy. Odborníci tvrdia, že do roku 2050 môže zaniknúť až 90 percent súčasných kakaovníkových plantáží, pričom hrozí, že by sa mohli prestať pestovať vo väčšine regiónov na planéte. Stromy totiž napádajú vírusy, škodcovia, plesne a ohrozuje ich aj globálne otepľovanie. V júni ich museli pestovatelia v Pobreží slonoviny vyrúbať na takmer 100 000 hektároch. Do akej miery môže byť správa lobingom chemických gigantov, ktoré predávajú postreky, nie je jasné.