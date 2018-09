Budú piliere diaľnice D4 nebezpečné?

Šiesty most cez Dunaj na diaľnici D4 môže ohrozovať menšie plavidlá a plavcov. Dôvodom majú byť nebezpečné piliere. Tvrdí to Vladimír Mišík z Asociácie bratislavských vodáckych klubov (ABVK). Koncesionár projektu D4/R7 to odmieta.