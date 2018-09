Šéf Jaguaru: Zlý brexit ohrozí v Británii desaťtisíce miest

Pred prejavom premiérky Theresa Mayovej to v utorok na konferencii automobilového priemyslu v Birminghame vyhlásil šéf najväčšej britskej automobilky Jaguar Land Rover (JLR) Ralf Speth. Podľa neho nie je isté, že firma bude po 29. marci budúceho roka vôbec schopná fungovať. Na tento dátum pripadá faktický odchod Británie z EÚ.

„Pre politiku v oblasti naftových motorov sektor prišiel o tisíce miest a tieto čísla sa premenia na desiatky tisíc, ak nebudeme mať správnu dohodu o brexite,“ vyhlásil Speth. Dodal, že automobilka nebude schopná autá vyrábať, ak sa prístav Dover, cez ktorý dováža komponenty, zmení pre colné prehliadky na parkovisko.

Británia by mala Európsku úniu opustiť 29. marca budúceho roka. Ako bude brexit v skutočnosti vyzerať, zatiaľ nie je úplne jasné. Dohodu o rozluke Londýna s Bruselom zatiaľ nevyrokovali. Obe strany dúfajú, že by sa tak mohlo stať do summitu hláv štátov a vlád EÚ 18. októbra.

Hovorca Mayovej v reakcii na Spethov príhovor uviedol, že premiérkyne plány obsahujú konkrétne návrhy na ochranu pracovných miest v priemyselných odvetviach s využitím systému okamžitých dodávok. Jej plány však odmieta najmenej 80 poslancov Konzervatívnej strany, uviedla agentúra Reuters.

Britský automobilový priemysel, ktorý zamestnáva vyše 850 000 ľudí, je prevažne v zahraničných rukách a závisí od dodávateľských a distribučných reťazcoch, ktoré sa rozšírili po celom svete, ale najmä v EÚ.

Speth vyhlásil, že neobmedzený prístup k jednotnému trhu je pre podnikanie JLR rovnako dôležitý, ako kolesá pre jeho autá.